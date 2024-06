Los santos se quedaron con el Gran Campeón Hembra y Macho de la Expo Otoño de Hereford

El segundo día de la Exposición Otoño del Centenario de Hereford Argentina fue una verdadera demostración de lo vigente y en auge que está la raza. Con más de 200 personas que asistieron al predio de la Sociedad Rural de Tandil y más de 1000 espectadores que estuvieron pendientes a la transmisión en vivo, se desarrolló la Jura de Clasificación.

Bajo la estricta mirada y análisis del jurado Lucas Lagrange, por la mañana se llevó a cabo la jura de lotes y por la tarde las individuales.

El premio al Gran Campeón Hembra fue para Santa Rita de Antigua Estancia Don Roberto SA. con una hermosa vaquillona mayor y el Gran Campeón Macho quedó en manos de San Maron de San Maron SA. con un imponente toro.

“Quedé muy conforme con el trabajo de hoy porque quedaron dos finales muy lindas. El Gran Campeón me cautivó y me llenó por todos lados, la verdad que hacía rato que no veía un toro Hereford así, tan prolijo, tan útil, carnicero, moderado, con mucha clase, mucha calidad. Un toro de final que se va a destacar mucho”, comentó Lagrange, quien además destacó que “la hembra también, súper atractiva, muy prolija, bien balanceada, otro ejemplar destacadísimo”.

El Reservado Gran Campeón Hembra quedó para una ternera menor de Los Murmullos de Garruchos SA, mientras que el Reservado Gran Campeón Macho fue para un toro de Las Tranqueras de Horacio Lavalle y Marta Vila Moret.

El lugar de 3er Mejor Hembra individual lo ocupó una vaquillona menor de San Maron mientras que el 3er Mejor Macho fue para Las Tranqueras con un toro mayor a dos años.

Todos los resultados individuales, por categoría:

HEMBRAS individual

Campeonato Ternera Menor

– Campeón box 14 de Los Murmullos de Garruchos.

Campeonato Ternera Intermedia

– Campeón box 18 de los Murmullos de Garruchos.

– Reservada box 17 de Las Tranqueras.

– Tercero box 19 de Las Tranqueras.

Campeonato Ternera Mayor

– Campeón box 25 de Cabaña Santa Rita de Antigua Estancias Don Roberto.

– Reservada box 27 de La Oma de Doble G del Litoral.

– Tercera lote 24 de Las Tranqueras.

Gran Campeón Ternera box 14 de Los Murmullos.

Reservada Gran Campeón Ternera box 25 de Cabaña Santa Rita.

Tercer Mejor Ternera el x356 del lote 9 (jura por lotes) de San Maron.

Campeonato Vaquillona Menor

– Campeón vaquillona menor box 30 de San Maron.

– Reservado campeón vaquillona menor box 29 de La Camila.

– Tercer mejor vaquillona menor box 28 de Jotabe de Los Caldenes.

Campeonato Vaquillona Intermedia

– Campeón box 34 de Cabaña Santa Rita de Antigua Estancias Don Roberto.

– Reservada box 36 Santo Domingo de Est. y Cab. Santo Domingo.

– Tercero box 35 de Cabaña La Camila.

Campeonato Vaquillona Mayor

– Campeón box 39 de Cabaña Santa Rita de Antigua Estancias Don Roberto.

Campeonato Vaca

– Campeón box 41 de Las Tranqueras.

Gran Campeón Hembra box 39 de Cabaña Santa Rita de Antigua Estancias Don Roberto.

Reservada Gran Campeón Hembra box 14 de Los Murmullos.

Tercer Mejor Hembra box 30 de San Maron.

MACHOS individual

Campeonato Ternero Menor

– Campeón box 48 de Los Murmullos.

– Reservado box 47 de San Edmundo Hernández, Fernando Bianchotti Hnos.

– Tercer mejor ternero menor box 46 de San Edmundo Hernández, Fernando Bianchotti Hnos.

Campeonato Ternero Intermedio

– Campeón box 50 de Las Tranqueras.

– Reservado box 53 de Los Murmullos.

– Tercer Mejor ternero intermedio box 49 de Ruelmiju de Juan Cruz Alazard.

Campeonato Ternero Mayor

– Campeón box 54 de Santa Rita de Antigua Estancias Don Roberto.

– Reservado box 55 de Santo Domingo de Est. Y Cab. Santo Domingo.

Gran Campeón Ternero box 50 de Las Tranqueras de Horacio La Valle y Marta Vila Moret.

Reservado Gran Campeón Ternero box 54 de Santa Rita de Antigua Estancias Don Roberto.

Tercer Mejor Ternero box 48 de Los Murmullos.

Campeonato Junior

– Campeón Junior box 59 de San Maron

– Reservado box 56 de Las Tranqueras de Horacio La Valle y Marta Vila Moret.

Campeonato dos Años Menor

– Campeón box 62 de Los Murmullos

– Reservado box 63 de Las Tranqueras de Horacio La Valle y Marta Vila Moret.

– Tercer mejor box 64 de La Camila.

Campeonato dos Años Mayor

– Campeón box 67 de Las Tranqueras de Horacio La Valle y Marta Vila Moret.

– Reservado box 69 de Santo Domingo de Est. Y Cab. Santo Domingo.

– Tercer mejor box 71 de La Oma de Doble G del Litoral.

Campeonato Senior

– Campeón box 73 de San Maron.

– Reservado box 81 de Las Tranqueras de Horacio La Valle y Marta Vila Moret.

– Tercer mejor box 75 de La Camila.

Gran Campeón Macho box 73 de San Maron.

Reservado Gran Campeón Macho box 81 de Las Tranqueras de Horacio La Valle y Marta Vila Moret.

Tercer Mejor Macho box 67 de Las Tranqueras de Horacio La Valle y Marta Vila Moret.

Por parte de Hereford Argentina estuvieron presentes en la entrega de cucardas, mantos y premios Jorge Collinet, José María Morrogh Bernard, José Goyanes, Alejandro De La Tour, Emilio Ortiz, Hernando Grandolini, Juan Aloé, Martín Jensen, Santiago Renis y Ramón Arregui, entre otros.

También formaron parte de la entrega de premios Carlos Odriozola, Marina Facht y Ernesto Ayling de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil.