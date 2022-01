Los jugadores más longevos de nuestro fútbol: TOP 5

La pandemia ha hecho estragos por todos lados. Uno de los temores, en materia deportiva, era cómo volverían los jugadores más longevos. Los físicos ya no son iguales, el cuerpo ya no responde de la misma manera y las lesiones pueden ser enemigas corrientes. Sin embargo, no han sido tantas.

En la Primera División A de 9 de Julio hay muchos jugadores que bordean los 40 y siguen jugando. Algunos son titulares y fundamentales; algunos alternan, y otros esperan su lugar en el banco. Eso sí, hay algo destacable en ellos: todas las tardes o noches durante la semana se ponen las pecheras, se vendan y se someten a los entrenamientos una y otra vez.

Aquí te mostramos un ranking con los jugadores más longevos de la Primera A. ¿Cuántos años tendrá cada uno el domingo cuando el árbitro pite una vez más?

Gonzalo CHOY GONZÁLEZ

El volante/delantero de Agustín Álvarez nació el 11/10/1981 en Pando, Uruguay. Jugará el domingo con 40 años, 3 meses y 12 días. De carrera archirreconocida por el fútbol profesional, el uruguayo juega en Agustín desde el año 2014. Ya lleva 115 partidos en los que convirtió 60 goles. En esta temporada jugó hasta ahora sólo dos encuentros, pues se estaba recuperando de una lesión. Con Nicolás Longarini son los anchos del equipo. ¿Lo curioso? Se llevan 16 años. Cuando Nico tenía 3, Choy debutaba en la primera de Cerro.

Facundo CACHO

El arquero de Once Tigres se pondrá los guantes en cancha de French con 40 años, 8 meses y 4 días. Nació el 19/05/1981 y debutó en Primera a fines de los 90. De los logros más importantes de su carrera fue ser el arquero titular del equipo de Once Tigres que ascendiera al Argentino B en el 2011. Jugó la primera temporada en ese torneo. El tigre terminó puntero de la primera etapa y fue la valla menos vencida. Facundo recibió apenas 21 tantos en 28 partidos. Luego se ausentó por varios años hasta que volvió a atajar 3 partidos en Atlético 9 de Julio en el 2017.

Claudio ÁVILA

Otro arquero. Es el puesto más idóneo para hacer valer la experiencia. Aunque no juega (el flaco es suplente de Camilletti en Naón) formará parte del plantel este fin de semana con 40 años, 11 meses y 17 días.

Quizá sea el caso más particular porque hace bastante tiempo que no ataja un partido en primera. El último fue el 6 de enero del 2019 por la vuelta de la semifinal de la Copa Ciudad. Naón le ganó aquel partido a French 4 a 2 de visitante, aunque cayó por penales.

Juan CASTILLO

El defensor de 12 de Octubre jugará ante San Agustín con 41 años, 2 meses y 18 días. Tiene un recorrido muy interesante en 9 de Julio, jugando en equipos como Atlético, Naón y Once Tigres.

Archivo: Diario El 9 de Julio

Pero además tuvo distintas participaciones por el fútbol de interior en clubes como Jorge Newbery de Junín, Independiente y Colón, ambos de Chivilcoy, Argentinos de 25 de Mayo y Alsina de Los Toldos, entre otros. Su debut en Primera fue el 4 de mayo de 1997, por la fecha 5 de aquel Apertura. Fue suplente y entró por Barreiro en la victoria 1 a 0 contra Quiroga.

1.Javier FIGUEROA

Es el jugador más longevo de la Primera A. Si bien Atlético este fin de semana quedará libre, el “Tati” con 42 años, 3 meses y 26 días sigue formando parte del plantel millonario. Aunque en esta temporada está alternando (jugó 3 partidos; todos desde el banco) se mantiene con un buen nivel. Fue de los jugadores más importantes en el tricampeonato del 2015/2016/2017. En esas temporadas jugó 71 encuentros en los que convirtió 26 goles. Además, es de los que más partidos disputaron en la era Del Pino: Maccagnani y Romero, 136; Tempestti, 135; Via, 130; Salas, 127 y Figueroa, 121. Es el segundo más goleador detrás de Maccagnani; es decir, el primero de los terrenales. Tiene 29.

El “Tati” debutó en Primera hace más de 24 años. Fue el 13/04/1997 para Libertad en un 1-4 Vs. Atlético 9 de Julio. Lo curioso es que su pase pertenecía al millonario. Estaba a préstamo en el lagunero.

Archivo de la LNF. Secretario César Lagorio.

Bonus track

Te mostramos, además, club por club, los jugadores más longevos, aunque no estén en el TOP 5.

12 de Octubre. Detrás de Castillo aparecen: Ignacio Bazzetta, con 40 años y 3 meses (21/10/1981); Pablo Hojman, con 39 años y 6 meses (27/06/1982); y Esteban Branco, con 39 años y 4 meses (24/08/1982).

Agustín Álvarez. Escoltan a Choy: Agustín Tudesco, con 35 años, 11 meses y 12 días (11/02/1986) y Diego Duarte, con 35 años, 11 meses y 5 días (18/02/1986).

Atlético 9 de Julio. Acompañan al Tati: Emanuel Zamprogna, con 36 años y 4 meses (07/09/1985) y Martín Tempestti, con 35 años, 8 meses y 24 días (30/04/1986).

French. Es uno de los clubes que no tiene jugadores tan grandes, aunque sí algunos experimentados, los cuales juegan desde hace mucho tiempo en el albinegro. Esteban Martín es el más longevo con 34 años y 3 meses (16/10/1987). Lo sigue Matías Silea con 32 años y 8 meses (05/05/1989).

Naón. El arquero titular es el que sigue al suplente en edad. Federico Camilletti jugará el domingo con 36 años, 6 meses y 21 días (02/07/1985). Completa el podio Mauricio Prol, con 32 años, 11 meses y 25 días (28/01/1989).

Once Tigres. Vladimir Ascani, con 38 años, 4 meses y 5 días (18/08/83); y Daniel «Carreta» González, con 35 años, 8 meses y 23 días (01/05/1986)

Quiroga. El jugador más longevo del violeta es Eduardo Dirossi con 34 años, 9 meses y 23 días (30/04/1987). Lo secundan: Joaquín Di Savia (aunque no estará en los partidos siguientes, pero jugó algunos en esta temporada), con 33 años, 5 meses y 26 días (27/08/1988); y Ezequiel Hazaña, con 32 años, 3 meses y 20 días (03/10/1989).

San Agustín. El granate tiene jugadores muy jóvenes, pero también cuenta con algunos referentes del club. El más grande (aunque no jugó ningún partido producto de lesiones, pero está en el plantel) es Lucas Pérez con 34 años 2 meses y 26 días (27/10/1987). Completan: Federico Mássico, con 34 años y 12 días (11/01/1988) y Federico Vega, con 34 años y 11 días (12/01/1988).

San Martín. El conjunto de Rumi está plagado de pibes. Eso sí, la experiencia está en el arco. Facundo Maineri, quien debutó en el 2008 en Defensores de La Boca, tendrá el domingo 34 años, 6 meses y 28 días (25/07/1987). El arquero lleva en el santo 97 partidos y recibió 144 goles. Lo sigue Maximiliano Ursi, con 32 años, 2 meses y 24 días (30/11/1989).

*Juan José López / Periodista Deportivo