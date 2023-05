Los cuatro ejes de trabajo para los que tomen “la posta”: FMI, estratega económica, pacto democrático y reforma judicial

Cristina Fernández de Kirchner hizo especial hincapié al cierre del acto en Plaza de Mayo en enumerar cuatro ejes de trabajo para construir un programa de Gobierno, para ser llevado adelante a través de esas nuevas generaciones que “tomen la posta”.

“Tenemos que saber que es necesario construir organización, profundidad territorial de la organización, profundidad sectorial en los sindicatos, en las fábricas. Una sola persona no puede. Tiene que haber una organización. Tiene que haber cuadros que tomen la posta y lleven adelante el programa de gobierno que necesita la Argentina. Miren: créanme que la Argentina necesita imperiosamente tres o cuatro ejes sobre los que desarrollar ese programa”, expresó y luego los presentó.

Primer eje: Programa con el FMI

“Si no logramos que el programa del FMI sea dejado de lado y nos permita crear u programa propio, de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica va a ser imposible pagarlo, por más que digan lo que digan. No se puede pagar con commodities. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. En todo caso que lo aten a un porcentaje de exportaciones, que no nos aten a convertirnos solamente a ser proveedor de materia prima. No alcanza. Tenemos que agregar valor, incorporar tecnología que haya trabajo de calidad y buenos salarios. Y se puede hacer porque lo hicimos durante 12 años y medio”, indicó la Vicepresidenta.

Segundo eje: Alianza estratégica entre sector público privado

“Tenemos que abrir la cabeza y mirar cómo en otras economías se articula una alianza entre lo público lo privado. Gracias los ‘kukas’ también recuperamos Vaca Muerta. Debemos tener mirada estratégica. Litio, materiales raros. No digo que hagan los autos eléctricos acá pero al menos una parte, porque ‘te la estás llevando toda’”, sostuvo. En comparación con lo que pasa en Bolivia, que para otros países es más fácil comercializar el litio, expresó: “Qué vocación de colonia, de volver a ser Potosí”, expresó con vehemencia la dos veces mandataria.

Qué mejor lugar que volver a encontrarnos en la Plaza de Mayo, la plaza de la Patria. Hace exactamente 20 años llegábamos con él acá, a esta misma plaza. pic.twitter.com/7TWJsxZN9f — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 25, 2023

Tercer eje: Renovación del pacto democrático.

“En una plaza como esta un argentino que no era de mi partido -por Raúl Alfonsín- había ganado las elecciones y frente a miles de jóvenes prometió la vida y la paz. Quedaba erradicado y prohibido quitarle la vida a quien no pensaba igual. Eso fue también en esta Plaza de Mayo. Cuando escucho que dicen hay que terminar con el kirchnerismo, por qué, si con ganarle alcanza, por qué esa violencia. En nombre de todos los desaparecidos y los familiares que no pueden ir a llorarlos a una tumba no puede haber un argentino o argentina que no se oponga a esas prácticas horribles”, puntualizó Cristina Fernández.

Cuarto eje: revisar el sistema institucional y judicial

“Tenemos que volver a darle al país un poder judicial que se ha evaporado en una camarilla indigna. Cuando Néstor llegó al Gobierno lo amenazaron con la dolarización desde la Corte Suprema de Justicia ni bien llegó al Gobierno. Aquella Corte a la que Néstor pidió formalmente se le hiciera juicio político, al lado del verdadero mamarracho que tenemos hoy… los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorado. Es la imagen del país también. Tenemos que revisar el sistema institucional no debemos seguir con la rémora monárquica, no se saben sus declaraciones juradas, no se sabe qué tienen, dónde viven, no se sabe nada, eso no es de república”, aseveró la Presidenta del Senado. (DIB)