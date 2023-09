Los Créditos Hipotecarios UVA se está llevando la vida de quienes fueron tomadores de este crédito

Durante la jornada de este miércoles 6 la Comisión de Presupuesto del Senado de la Nación abordo lo referido al impacto de los denominados Créditos Hipotecarios UVA que se instituyeron en el 2018, y que al día de hoy, miles de familias se ven seriamente afectados para poder seguir pagando dichos compromisos bancarios, en especial por el nivel inflacionario que tiene la económica de nuestro país.

En ese marco de la reunión de dicha comisión, fue el espacio de los tomadores de créditos hipotecarios UVA que vienen reclamando desde hace un largo tiempo una respuesta, que ya les lleva hasta el 50% del salario de los trabajadores que optaron por este sistema.

Fue el caso de Mara Amin Eddine, quien reside en la vecina ciudad de Chivilcoy, quien con mucho respeto, fortaleza y valentía expuso en su persona la problemática de miles de familias con los créditos UVA.

“Viajé desde la localidad de Chivilcoy unos 160 kilómetros para estar hoy acá. No vine sola viene con miles de familias hipotecadas. Quiero agradecer la oportunidad de poder exponer y que se nos escuche”, resalto la valiente mujer, esposa, madre y empleada.

En otro párrafo de su alocución en el inicio, Mara expreso “la verdad ustedes son quienes nos representan, en quienes seguimos creyendo y confiando a quienes elegimos, no se olviden por favor tampoco que, en esta relación de bancos y deudores hipotecados, nosotros los deudores somos la parte más débil, le recordó a la Comisión y senadores presentes.

Luego comento su situación, pero que la misma situación viven miles de familias. En abril del 2018 cuando saqué el hipotecario con la ilusión de comprarme mi casa, el hogar para construir mi familia. Confíe en lo que decía el gobierno de ese momento y como promocionaba y exhibía lo que sería este gran crédito hipotecario donde se hablaba de estabilidad y de un tope en la inflación; luego de ese gobierno creía en el que siguió que tomaba nuestra causa también como uno de sus argumentos de campaña incluso sacándose fotos con el cartel de usurauba, mientras trata de seguir exponiendo ya que la situación emocional la embarga.

Esperando que nos den también ellos una solución, en el presente no descanso bien no vivo bien hace 5 años que no lo hago me gana, la ansiedad, la angustia la incertidumbre, de no saber si voy a poder pagar mi casa, me duermo pensando que al otro día me voy a levantar debiendo 40, 50 hasta 60 mil pesos más por día y todavía me faltan 25 años de ese crédito, habiendo pagado la cuota correspondiente del mes; saqué dos millones novecientos mil pesos, y hoy mi deuda ya llega a 38 millones de pesos y sigue creciendo, conto Mara Eddine.

Como cierre de su exposición, la interlocutora ante el Senado este jueves, lamento informar que esta situación genera consecuencias nocivas en la salud en sus personas, “ayer con mucho dolor una de las personas que está dentro de nuestro grupo nos informó que fue diagnosticada de cáncer. Esta situación de desamparo, de incertidumbre en esta agonía y angustia empieza a tener consecuencias que ya muchos estamos padeciendo desde lo psicológico y ahora también lo físico estamos dejando la vida en este crédito”, lamento.