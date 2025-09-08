Logro tres concejales: Fuerza Patria 9 de Julio, concreto una muy buena elección y se ubica como la segunda fuerza en el Concejo Deliberante

El local de campaña de Fuerza Patria 9 de Julio no fue el clásico salón de la calle Mendoza, esta vez el lugar para recepcionar y comandar todo el trabajo el espacio político para esta elección provincial, fue en calle Cavallari entre Santiago del Estero y Antonio Aita, donde los militantes en su mayoría de La Cámpora y Frente Renovador, celebraron como una gran victoria, y no es para menos. Alcanzaron tres concejales un Consejero Escolar, así lo informo la senadora provincial, María Elena Defunchio en dialogo con El Regional Digital.

«Hemos hecho una excelente elección y es lo que estábamos viendo en la tendencia de lo que es la provincia, aunque reconoció ha sido muy difícil 9 de Julio para nosotros, y hemos sumado un concejal mas de lo que fue nuestra ultima elección, evaluó quien a partir de diciembre próxima volverá a ocupar una banca en el Concejo Deliberante.

Que percibían

Defunchio opino que en la calle, los recibían bien pero no teníamos la certeza de estar en un segundo lugar, reconoció. Por lo que solo decirle a los vecinos que les agradecemos profundamente que nos hallan acompañado, especialmente a los de las localidades que nos han marcado profundamente en esta elección. Al tiempo que se esperanzo y dijo necesitamos gobernar nuevamente 9 de Julio.

Que Concejo Deliberante viene a partir del 10 de diciembre

Consultada sobre el deliberativo que viene, opino que será un Concejo que va a marcar la agenda de 9 de Julio y de la intendenta, para la mejor respuesta de los vecinos.

Cerro el dialogo reconociendo la victoria de la Libertad Avanza 9 de Julio.