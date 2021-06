Llegó el vuelo con el principio activo para fabricar la Sputnik V en el país

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas llegó al país con un cargamento de componentes 1 y 2 de la vacuna Sputnik V y el primer lote de su principio activo para comenzar la producción local del fármaco contra el coronavirus.

La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con el número de vuelo AR1063, aterrizó cerca de las 17 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, proveniente de Moscú, con 400.000 dosis del componente 2 de Sputnik V, 81.850 del componente 1 y 300 litros del principio activo para comenzar la producción local de la vacuna.

Argentina alcanzó hoy los casi 19 millones de dosis de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia, pero además, por primera vez, llegaron al país los principios activos de la vacuna Sputnik V, que permitirán su fabricación en el país para reforzar el plan de vacunación nacional con mayor cantidad de dosis disponibles.

The flight of @Aerolineas_AR brings the first batch of the active ingredient to produce #SputnikV in #Argentina ✌️https://t.co/w3sIKekiBp

— Sputnik V (@sputnikvaccine) June 8, 2021