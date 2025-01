Ley Impositiva: La oposición habla de dudosa legalidad del decreto que la prorroga

El próximo martes 7 de enero, entre la llegada de los reyes magos y el desarme del arbolito de navidad, se verán las caras nuevamente oficialistas y opositores para intentar llegar a un acuerdo y que el Gobernador Axel Kicillof tenga el presupuesto 2025, aval para el endeudamiento y la Ley impositiva.

Según publico el sitio InfoCielo, Alexis Guerrera, el massista presidente de la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, presidente del bloque Unión por la Patria, la vicegobernadora Verónica Magario, la presidenta del oficialismo en Senadores, Teresa García, los diputados Rubén Eslaiman y Juan Pablo De Jesús, y los funcionarios del Ejecutivo Agustina Vila (Sec. General de la gobernación), Pablo López (ministro de Economía) y Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura y Servicios Públicos), estarán de un lado.

Para escuchar las propuestas y negociar por uno de los sectores opositores, este medio pudo confirmar que fueron citados los legisladores que encabezaron la conferencia de prensa post caída de sesión el viernes 27 de diciembre. Ellos son Diego Garciarena, Matías Ranzini y Maricel Etchecoin Moro, de UCR-Cambio Federal, PRO y Coalición Cívica. Por parte de los senadores, fueron citados Agustín Máspoli (UCR) y Cristian Gribaudo, del PRO.

Se darán otros encuentros con los demás bloques en los sucesivos días. “La idea es llegar a fines de enero con todo masticado y que la sesión sea un mero trámite. Encontramos mucha predisposición en el Ejecutivo”, sostuvo una fuente que ocupará una silla en esa reunión.

A las 15 es la hora señalada, pero, porque siempre hay un “pero” en estas negociaciones, a última hora de este viernes, uno de los citados, Diego Garciarena, cuestionó duramente la prórroga de la Ley Impositiva que firmó Kicillof.

En un posteo en la red social X, el jefe del bloque en Diputados, sostuvo: “El art 2 del Decreto 3681/2024 es de dudosa legalidad. A nuestro criterio no puede el Poder Ejecutivo prorrogar la ley fiscal porque se trata de una facultad propia del Poder Legislativo (arts 45 y 103 inc 1 CPBA). Legalidad y anualidad son dos principios que rigen las normas tributarias. “No hay impuestos sin ley” es una máxima que viene desde la revolución francesa. No puede el Ejecutivo emitir normas en materia tributaria en ningún caso. No puede el Poder Ejecutivo prorrogar la Ley Fiscal”.

Este posteo deja un mensaje claro: la negociación no será nada fácil. Las diferencias siguen siendo claras. En consideraciones y procederes.

El martes que viene que comenzará a desandar el camino para que la Provincia tenga su presupuesto, depende de las voluntades de los actores convocados que la obra tenga final feliz.