La UCR 9 de Julio brindo aclaraciones respecto de las elecciones en la CEyS

‘Frente a distintas especulaciones y declaraciones realizadas en medios periodísticos, el Comité de la Unión Cívica Radical de 9 de Julio quiere aclarar que los afiliados a nuestro partido tienen total libertad para participar en la elecciones de la CEyS Mariano Moreno como en cualquier otra institución. Este Comité no apoya ni ha hecho acuerdos con ninguna de las listas que participan en dicha elección, ya que no es nuestro objetivo intervenir en la política de las instituciones intermedias. Celebramos la participacion y el compromiso de nuestros militantes que se involucran en este momento, donde no nos es ajena la situacion actual que vive la CEyS Mariano Moreno.»