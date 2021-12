La tecnología llegó a un Someca 62. Joel Príncipe es el joven cordobés que hace funcionar un tractor a control remoto

Jack Palance decía ” Créase o no”. Acá lo creemos porque lo vimos. Joel Príncipe vuelve a sorprendernos con un invento que llega para solucionar problemas de los productores agropecuarios a la hora de sembrar.

Joel es un joven de 23 años, vivió hasta hace unos meses en el establecimiento agropecuario localizado en San Ambrosio, a unos pocos km de Río Cuarto. Actualmente, como se dice acá, se fue a vivir al centro , pero todos los días recorre el campo de la familia, que ronda en unas 10 hectáreas, pero no para de producir cosas que nos sacan a todos de los esquemas tradicionales.

Alguien podrá decir ¿ Control remoto a un Someca?. Sí, lo logró, porque vio una necesidad de que no podía conseguir personal para embolsado y se le ocurrió arreglar el viejo tractor de abajo de la planta.

Tímido y fiel reflejo de sus padres Hugo y Adriana ( a quienes conocemos) Joel comenta que esta idea se le ocurrió porque que realizó este ´proyecto con el fin de ponerlo en la embolsadora y de esta manera facilitar el puesto de trabajo que le cuesta conseguir recursos humanos a la hora del embolsado. “ No hay gente que quiera ir a hacer un bolsón y con esto te evitas eso y evitas bajarte del tractor”.

Cuando la mono tolva llega al lado de la embolsadora es ahí cuando se necesita al personal capacitado para embolsar. ” Te posicionas al lado de la embolsadora con la monotolva , el control tiene un alcance de unos 10 o 15 metros“, afirma Joel Príncipe. El tractor controlado remotamente se puede arrancar desde el control, no mas grande que el de una cochera automática, y a la vez puede doblar a la izquierda y derecha. Por supuesto que este es un inicio, luego podrá hasta parar solo.

El sistema tiene lo que Joel en privado nos dice ” hago lo que puedo con lo que tengo” y yo ( Germán) como periodista no dejo de sorprenderme. “ El sistema tiene un motor en la dirección, con un resorte que te permite correrlo para los costados en caso de que vos no lo quieras usar, lo corrés y lo trabás y usas las manos” , indica Joel, mientras nosotros no salimos del asombro de la simpleza con que lo explica.

Fuente, imagen y video: Valor Agregado