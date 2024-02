La sequía hizo caer las exportaciones bonaerenses un 20,5% durante 2023

La sequía y sus consecuencias continúan dando coletazos en la economía. Así, las exportaciones de la provincia de Buenos Aires cayeron en 2023 un 20,55% en relación al año anterior, por el fenómeno que castigó fuertemente al complejo agroexportador bonaerense.

Según datos del Ministerio de Economía provincial presentados en un informe conocido en las últimas horas, mientras en 2022 Buenos Aires tuvo un récord de exportaciones, con un acumulado anual de US$ 33.025 millones, en 2023 vendió al exterior US$ 6.794 millones de dólares menos: US$ 26.231.

La variación de las exportaciones en la provincia. (Ministerio de Economía PBA)

Dentro de los productos primarios, los rubros que más cayeron fueron los cereales, que pasaron de exportar US$ 5.625 millones en 2022 a “apenas” US$ 3.062 millones el año pasado, un abrupto descenso del 45,6%; y semillas y oleaginosos, que de representar US$ 1.184 millones en exportaciones bajó a US$ 477 millones, casi un 60% menos que el año anterior.

Participación récord

El ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, destacó de todos modos en un posteo en la red social X que “la participación bonaerense en las exportaciones nacionales fue récord histórico”, aunque reconoció que “la sequía deprimió las ventas de productos primarios”.