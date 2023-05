La Picasa entrega muy buenas alegrias

Teníamos programada una nota con el guía Daniel Gasol (cel. 54 9 2364 36-4281) quien este año, dado a la gran bajante de la laguna la Soraida, esta realizando las guiadas en el pesquero Laguna la Picasa (cel. 3382-456111), la nota estaba pactada para hace 15 días, pero ese fin de semana el pesquero no pudo abrir por los fuertes vientos pronosticados para la zona, así que reprogramamos el relevamiento para ayer viernes.



Llegamos al pesquero junto a Sergio Vacca y allí nos esperaba Daniel junto a Edgardo Nou (cel. 3382-407475) quien es sobrino de una de las propietarias de muchas de las hectáreas abnegadas por esta laguna, el tiene servicio de guiadas también y tiene además hospedaje para quienes quieren pernoctar en San Gregorio y es conocedor como pocos del espejo.

En el mismo pesquero nos tenia preparada la carnada el amigo de Carnadas Carlos (reservarla el día antes a los celu:3462-606200 o 3462-308956).

Luego de tomar unos mates y preparar los equipos iniciamos el viaje hacia el lugar elegido para pescar, habíamos decidido de antemano buscar calidad y no cantidad, queríamos de una vez por todas encontrar el gran Picason y para eso debíamos evitar el pique de los juveniles, así que entre Edgardo y Dani decidieron anclar en el lugar elegido luego de mas de 30 minutos de navegación(la laguna tiene actualmente una dimensión de unos 33km de largo por 23 de ancho, es un mar a pesar de haber bajado mas de 2 metros este año).

Por el gran viento que había, decidimos pescar anclado pues se dificultaría garetear suavemente.

Como la mayoría de los amantes de este deporte saben los días viernes recién se puede ingresar (por una disposición municipal) a las diez de la mañana al espejo a pescar deportivamente, así que luego del viaje, llegamos a estar pescando a eso de las 12 del mediodía.

Tuvimos unos 45 minutos de calma que asustaba, ni un toque, pero Tanto Dani como Edgardo estaban calmos, yo como siempre muy ansioso.

De golpe Edgardo logro el primero, como a un metro de profundidad y ese pescado nos ilusiono, a partir de ahí empezamos a sacar pejerreyes, algunos juveniles y mezclados algunos interesantes.

Tomaban tanto carnada viva, como filet de dentudo (sacamos varios en la media jornada de pesca) y filet de pejerrey (mi preferido).

Los mejores portes los obteníamos cuando lográbamos que las líneas derivaran lejos de la embarcación.

De golpe Edgardo tiene un pique, como a 45 metros del Tucker y enseguida dijo preparen el copo que creo que logramos el Picasón, el pejerrey iba para los costados y no se asomaba, hasta que cerca de la embarcación dio el coletazo y lo vimos, el griterío de festejo era tremando y cuando Dani lo encesto festejamos de lo lindo, logramos lo que habíamos ido a buscar y que queríamos mostrar un robusto peje de 1,35 kgrs que dejo una adrenalina indescriptible en la comitiva.

Luego de este, logramos varios de 400 y 500 grs que nos parecían chicos a pesar que en otros viajes seguramente eran hermosos.

Llegada las 16 horas decidimos dar por terminada la media jornada de pesca con 85 pejes de medida entre los que se encontraban la Bestia y otra media docena que superaba el medio kilo, más que satisfecho de lo que habíamos logrado.

Para los amantes de la pesca les decimos como resumen de la jornada, la laguna, hasta el momento no es como el año pasado que sacaban y se llevaban (aunque estaba mal) 300 pescados por jornada, pero está más que activa y en el día logras la cuota y seguramente si te alejas del pique de los juveniles podrán lograr algún trofeo como el que pudimos sacar hoy con el grupo, así que a pescarla y disfrutarla pues en la zona no hay tantas lagunas plenas de vida como esta.

El staff del cocodrilo fishing team siempre usando boyas cauque y nuestros reels cargados con multi Grilon.

Como siempre no queremos dejar de sugerirles respetar medidas, cantidades y vedas de las especies que vayan a pescar, y también de dejar bien limpio los espejos o ríos que visiten así podremos asegurar que nuestros hijos y nietos disfruten como nosotros en un futuro de esta pasión.

Gracias por leernos

Abrazo pescador.

Luis O.Ventimiglia

Cocodrilo fishing team

Pescador apasionado