La gente te da un cheque en blanco y te lo saca: Porque gana LLA 9 de Julio, un análisis de Luis Moos y Sol Ormachea

A las 21hs de este domingo 7, en el seno de la Libertad Avanza 9 de Julio, luego de varias comunicaciones telefónicas, de haber recibido la visita de integrantes de Valores Republicanos quienes pasaron a felicitar al nuevo ganador en las elecciones y que la propia senadora María Elena Defunchio, reconoció públicamente en dialogo con El Regional Digital, la victoria electoral local del partido libertario, fue el propio Concejal Luis Moos y su compañera de banca, Sol Ormaceha quienes manifestaron haber ganado la elección sin tener aun datos oficiales del conteo final.

La libertad Avanza 9 de Julio obtuvo la victoria en 5 de las 13 localidades y gano en la ciudad cabecera, mientras que en el resto de las demás localidades, el espacio violeta termino segundo, a excepción de Santos Unzue.

En dialogo con El Regional Digital, Moos y Ormachea analizaron la elección, donde en primer lugar, el edil libertario anuncio que estaban en condiciones de anunciar la victoria, al tiempo que agradeció a los votantes y agrego, a la elección hay que darle una lectura, donde primero la participación de la gente a votar, la participación del grupo, familia de la Libertad Avanza, que es el camino correcto.

Según Moos, la gente te da un crédito, en si un cheque en blanco y te lo saca, cuando no cumplís con el compromiso que tomaste. Lo que nos dio hoy es una enseñanza, donde uno tiene que evaluarlo. Tambien dijo que hay una sola cosa de hacer política, y es hacer las cosas bien, resumió.

Por su parte, Ormachea resalto que es una satisfacción grande haber tomado la decisión de acompañar La Libertad Avanza y un sentimiento sincero de querer aportar para 9 de Julio.edil

La edil destaco que aun siendo minoría trabajaron distintos proyectos en el Concejo, ahora siendo mas, adelanto que hay varios mas, que no quisieron presentarlos para que no se tome como que estaban en campaña.