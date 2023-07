La Federación Provincial de Bomberos Voluntarios se reúne hoy en  9 de Julio

esde la hora 8 y hasta pasada las 13 hs. representantes de más de cien cuarteles de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires se reúnen hoy en la ciudad de 9 de Julio, en el predio ferial de Sociedad Rural de 9 de Julio, donde bajo la organización de la Federación Provincial de Bomberos realiza su segunda reunión del año en curso.

En la reunión con representantes de cada Cuartel de Bomberos, de las cuatro regiones y autoridades de la Federación se abordaran temas como el Sistema de operaciones, ética, capacitación, Cadetes, Fondo Federativo, administración, reunión de la Mesa Ejecutiva, entre otros temas que se darán exposición en 9 de Julio y con el acompañamiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio.

Previo a ello, este viernes se dio una conferencia de prensa que encabezo el presidente de la Asociación Cooperadora Bomberos Voluntarios 9 de Julio, Martin del Castillo, el segundo jefe del Cuartel Bomberos 9 de Julio y el Comandante Gral. Osvaldo Luis Lori, presidente de la Federación Provincial Bomberos, y jefe del Cuartel Bomberos de Salto.

En primer lugar, Del Castillo recordó que ya hace varios meses que se venia trabajando para esta reunión federativa de bomberos en 9 de Julio a la cual le damos la bienvenida y queremos aprovecha la presencia de Osvaldo Lori para conocer como están los bomberos en la provincia, resalto.

Por su parte el Bombero de Salto resalto que los Bomberos Voluntarios son el sostén de la protección civil a lo largo y a lo ancho del país”.

En otro orden al referirse sobre su incumbencia en la provincia resalto que “los bomberos en general están bien, pero hay una realidad, tenemos cuarteles en localidades pequeñas, medianas y grandes. Las localidades grandes están subsidiadas por las municipalidades a través de ordenanzas donde obtienen recursos, las medianas se apoyan no tanto de lo municipal sino a través de rifas y eventos, y las más chicas dependen pura y exclusivamente del subsidio, que se recibe por la prima en los seguros, recordó.

También, Lori hizo mención que Buenos Aires, es una de la Federaciones mas numerosas del pais, y si bien los cuarteles acceden al equipamiento, marco que hay una diferencia. “Hoy el subsidio no alcanza para comprar el equipamiento necesario porque no solo se interviene en incendios sino en muchos otros casos”, agregó.

En cuanto a la capacidad de los Bomberos Voluntarios en el país en referencia a otros países, comento que Argentina esta en el octavo lugar en su capacidad de acción de protección.

En ese marco, Lori hizo referencia que uno de los temas centrales hoy en la Federación es el financiamiento, ya que sostener a las Asociaciones es complejo y en ese marco, hace unos días se mantuvo una reunión en la Cámara de Diputados donde además de plantearle esta inquietud, se le presento un estudio realizado desde el año 2014 a la fecha, de cómo debería financiarse, el Sistema de Bomberos en el país. Además del camino a la profesionalización, para lo que ya hemos mantenido una reunión con autoridades del Ministerio de Educación para ir en esa línea.

Sobre financiamiento, hoy el aporte por los seguros del 5 por mil, es bajo que no nos permite ya financiar a las instituciones, sino que no nos permite encarar un sistema mas profesional acorde a la visión que tienen hoy los bomberos voluntarios que ya no es simplemente apagar incendios, sino que son parte de la protección civil de la sociedad, remarco.

En otro orden, informo que contar con el “Centro Nacional de Entrenamiento” construido en la ciudad de Tapalque, es único en América Latina, y en días más una comisión evaluara para ser certificado, y que lo convertirá único en latino américa, adelanto.