La Federación APEBA se reunió en 9 de Julio

Este jueves 27 de julio, la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), integrada por 13 cooperativas y una sociedad mixta se reunió en la CEyS «Mariano Moreno», para tratar aspectos generales en el marco de las reuniones mensuales. Dirigentes cooperativos analizaron la difícil situación del sector, y hablaron del endeudamiento que tienen con el proveedor (CAMESA).

En una conferencia de prensa participaron el Presidente de la Cooperativa Eléctrica de Luján y Presidente de APEBA, Oreste Binetti; el Presidente de la Cooperativa de Salto y Secretario de APEBA Oscar Trotta; el Presidente de la Cooperativa de Olavarría y Tesorero de APEBA Cruz Arouxet, el Gerente de la Cooperativa de Tandil y asesor administrativo de APEBA Walter Valle, y el Gerente de la Cooperativa de Salto Juan Simunovich.

El Presidente de APEBA, Oreste Binetti «tratamos temas inherentes a la energía y compra de energía». Explicó que «en los últimos cuatro años hemos llegado a deberles a nuestros proveedores de energía. Hay cooperativas de la Provincia que nunca habían tenido deudas con nuestro proveedor».

«Tenemos permanentes reuniones con el Subsecretario de Energía de la Provincia Gastón Ghioni y hemos tenido reuniones con el Gobernador Axel Kicillof, contacto permanente con la Secretaría de Energía de la Nación y con CAMESA que nos provee de energía. Las deudas de las cooperativas son muy elevadas», afirmó Binetti.

El Presidente de APEBA señaló que el marco regulatorio señala que «el precio debe ser justo para que puedan subsistir las cooperativas». En ese sentido explicó que «la capitalización está permitido por la ley y lo permiten los estatutos de todas las cooperativas. Es como cuando en una empresa se necesitan hacer ampliaciones u obras: la capitalización es para eso, aún que no nos alcance, nosotros lo utilizamos para obras».

«La capitalización se trata en una asamblea extraordinaria que arpueba y le da facultades al Consejo de Administración para poder tener la capitalización. Los porcentajes son de acuerdo a las obras que tienen que hacer las cooperativas. No es para cubrir sueldos: los sueldos hay que cubrirlos con la recaudación, aunque no nos alcanza porque en cuatro años no hemos tenido prácticamente aumento de tarifas, sólamente ahora primero un 107% y después un 74%», agregó.

El Gerente de la Cooperativa de Salto Juan Simunovich se refirió al contacto con la Subsecretaría de Provincia, a los acuerdos firmados y el aval de Provincia a lo firmado con Nación. «Los aumentos se están aplicando, los usuarios los están percibiendo hace dos meses a esta parte. Estaban previstos a fines del año pasado, eso ha generado un retraso en el reacomodamiento de la caja de las cooperativas para afrontar los gastos del proveedor de energía. Se trabaja con CAMESA para refinanciar estas deudas, a la espera de una nueva revisión tarifaria para que sean contemplados estos acuerdos», señaló Simunovich.

Se trataba con Provincia y Nación para cerrar todos los acuerdos que faltan. «La inflación ha superado las expectativas. La inflación supera los índices del 100% que se esperaba para este año».

El Gerente de la Cooperativa de Tandil y asesor administrativo de APEBA Walter Valle se refirió a la prestación del servicio público, en sus diferentes etapas. Se refirió al costo de generación, transporte y la distribución, esta última a cargo de las cooperativas. «Los costos de generación y transporte son pasados a tarifa por la autoridad de aplicación provincial. Pero desde 2020 hubo retraso del Valor Agregado de Distribución que necesitamos como distribuidores para afrontar el servicio». Recordó a la población a quienes se les ha quitado el subsidio, que el registro está vigente para que se inscriban en la web argentina.gob.ar.

Fuente e imagen: Diario El 9 de Julio