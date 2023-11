La crisis de liderazgo del PRO hizo caer la sesión del endeudamiento en la Legislatura

El Senado bonaerense llamó a sesionar ayer por la tarde para dar tratamiento al pedido de endeudamiento que realizó el Gobernador Axel Kicillof a la Legislatura provincial por el equivalente en pesos a 150 millones de dólares, con el objetivo de financiar las últimas partidas del año en materia de salarios, aguinaldo, programas sociales y ejecución de obra pública.

La sesión no llegó a buen puerto. La oposición decidió no dar quórum y no hubo debate. Y, si bien hubo ruido, quedó en claro que el problema es interno.

Paradójicamente, los municipios más comprometidos financieramente -y que dependen en mayor medida del auxilio provincial- son de color amarillo. En esa lista se anotan, por ejemplo, Adolfo Alsina, Arrecifes, Azul, Coronel Rosales, Olavarría, Puan, Nueve de Julio, Pinamar y General Pueyrredón.

En la antesala de la sesión había un principio de acuerdo entre el oficialismo y la oposición y parecía que el pedido de Kicillof se iba a aprobar. Eso sí, los intendentes de Juntos por el Cambio habían puesto una condición: la liquidación de las deudas que la Provincia mantiene con los municipios, valuadas en torno a los 7 mil millones de pesos.

19:30 – El oficialismo apunta a un «problema político» del PRO

«Ellos tienen un problema político que están dirimiendo en esta instancia y que tiene que ver con sus liderazgos internos, pero no es un problema legislativo, es un problema político y del bloque», indicaron fuentes parlamentarias del oficialismo a este portal, masticando la bronca tras la sesión caída.

«No tenemos interlocutores, se rotan y se contradicen», ampliaron.

«No apareció una contrapropuesta ni una sugerencia para modificar la ley», explicaron las fuentes a este portal y opusieron ese cuadro al que se da con la UCR, donde las negociaciones están «mucho más encaminadas».

19:00 – Juntos por el Cambio confirma que se cayó la sesión

Legisladores de la oposición confirmaron a INFOCIELO que no se llegó a un acuerdo con el oficialismo para aprobar el pedido de endeudamiento que realizó Axel Kicillof y que, por ende, la sesión está caída.

18:35 – «Se sigue negociando», aseguran en Unión por la Patria

Contrario a lo que afirman desde la oposición, el bloque de legisladores oficialistas confía en que se destraben las negociaciones y se llegue a un acuerdo para que se pueda llevar a cabo la sesión en la Legislatura bonaerense. Juntos por el Cambio mantiene una renunión de bloque.

18:30 – Desde Juntos por el Cambio afirman que no hay acuerdo y se cae la sesión

Pese a las negociaciones contrarreloj, que estaban cerca de cerrarse, entre la gestión de Axel Kicillof e intendentes y legisladores de la oposición, desde Juntos por el Cambio aseguran que no se llegó a un acuerdo y que la sesión en el Senado terminó por caerse.



17:30 – Continúa frenada la sesión en el Senado: «La pelota la tiene el ejecutivo»

A una hora de haber dictado prórroga para la sesión en la cámara baja, aún no se destrabó el acuerdo y se espera por la resolución del ejecutivo provincial, que negocia a contrarreloj. Un legislador aseguró a INFOCIELO que no comenzará antes de las 19:00.

16:30 – El Senado dictó «prórroga» y no hay horario para la sesión

Tal como se preveía, la sesión en el Senado boanerense para discutir el pedido de endeudamiento realizado por Axel Kicillof fue prorrogada sin hora.

Con la presencia únicamente de legisladores de Unión por la Patria, Omar Plaini solicitó la prórroga «sin hora» al comienzo de la sesión, que fue aprobada por los más de 10 senadores persentes.

12:00 – Los intendentes le dieron un ultimátum a Axel Kicillof: «Primero la plata de las deudas, después la ley»

Los intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio tienen decidido apoyar el pedido de endeudamiento, pero con una condición.