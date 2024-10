La CGT toma distancia de CFK: pidió “una genuina renovación” del PJ y “reconocer errores”

La Confederación General del Trabajo (CGT) se involucró hoy de lleno en la puja política por la conducción del Partido Justicialista nacional y pareció tomar distancia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al pedir a través de un comunicado formal que se lleve adelante “un proceso de genuina renovación, asumiendo que con nombres propios no alcanza” para superar la crisis en que quedó sumida esa fuerza tras la derrota electoral del año pasado, a manos del actual presidente Javier Milei.

El comunicado de la GCT no menciona a ningún dirigente en particular, pero las alusiones a Cristina Fernández son transparentes: no solo por la mención a los nombres propios y la renovación, sino por además enfatiza en la necesidad de “con humildad, reconocer errores” cometidos “en el pasado reciente”. Se trató de una mención implícita al gobierno de Alberto Fernández, que la Expresidenta no solo promovió al designarlo como candidato sino que también integró, junto a varios de sus dirigentes más cercanos.

El documento de la central está firmado por los “Sindicatos peronistas confederados en la CGT” y expresa el posicionamiento del sector de los denominados “gordos” –los triunviros Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros- y se tomó en una reunión que se realizó el lunes en la sede de UPCN, en ausencia de Pablo Moyano, que venía de reunirse con Cristina.

El posicionamiento político de la central obrera se da en medio de la puja entre Cristina Kirchner, que inscribió una lista llamada “Primero la Patria” para competir en el PJ contra Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, que encabeza una denominada “Federalismo y Justicia”. Las elecciones están previstas en principio para el 17 de noviembre, pero el cierre de listas es el sábado próximo. En ese marco, las negociones se aceleraron para tratar de consensuar una lista de unidad son febriles.

La tensión en el PJ incluye especialmente al gobernador Axel Kicillof, que como el resto de los mandatarios del peronismo no se pronunció explícitamente por ninguna de las dos candidaturas.

“Este escenario nos compromete a una convocatoria amplia, con participación de todos los sectores afines, sin alentar divisiones, con la humildad de reconocer errores y recogiendo las enseñanzas del pasado reciente: no es con personalismos que vamos a encaminar la recuperación de la confianza ciudadana. Es preciso iniciar un proceso de genuina renovación, asumiendo que solo con nombres propios no alcanza”, dice el fragmento más sustancioso del mensaje de la CGT.

La Central también indicó que “Necesitamos avanzar hacia un programa común, innovador y sustentable, manteniendo los fundamentos históricos de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Ideas que inspiren, entusiasmen y movilicen con el interés nacional como prioridad, pero también recuperando lo mejor de nuestra tradición justicialista que permanece en la memoria colectiva”.

No faltó, claro, la crítica al gobierno de Javier Milei: “Mientras el gobierno nacional lleva adelante un modelo que ajusta gravemente los ingresos de los que menos tienen, transfiere beneficios a sectores concentrados de la economía, habilita tarifas de servicios impagables para los hogares y las pymes, posterga la atención de los jubilados y desfinancia la salud y la educación pública; todo esto en medio de un cuadro recesivo con aumento de la desocupación y la pobreza, sin un horizonte de salida”.