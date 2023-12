La CEyS informó sobre el corte de energía

La Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno informó a toda la comunidad que el corte de energía de anoche, 14 de diciembre, se debió al corte de un cable conductor en la red de media tensión -en Av Eva Perón y Libertad-, como también corte de cables en el tendido de media tensión en el tramo de Compairé, entre Santiago del Estero y Mendoza.

«Todo este inconveniente fue producto de la tormenta, con abundante caída de agua y fuertes ráfagas de viento, que sufrió el partido de 9 de Julio».

«Personal de la Cooperativa actuó rápidamente para detectar las fallas descriptas, y mediante distintas maniobras se fue reponiendo el servicio eléctrico en las zonas que no estaban comprometidas por el corte en la línea de media tensión. No obstante, ese tramo tenía un transformador que no se pudo abastecer, por lo que las cuadrillas de la CEyS estuvieron trabajando hasta altas horas de la madrugada. Esto permitió restablecer el servicio en gran parte de la planta urbana».

«En zona suburbana y rural, como también en las localidades de Dennehy, Patricios y Carlos María Naón, donde se registraron caída de postes del tendido eléctrico -producto del fenómeno meteorológico de la noche de ayer- personal de la Cooperativa sigue trabajando para darle una pronta solución».

«Le recordamos a la comunidad que ante la presencia de cables caídos en la vía pública, por favor no intentar manipularlos; y llamar urgentemente a la Guardia del Sector Eléctrico, al número 2317 52 1600».