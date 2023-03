La CEyS brindo información sobre la situación financiera de la entidad

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 8 de marzo, funcionarios de la CEyS «Mariano Moreno» informaron a la comunidad aspectos relacionados a la situación económica y financiera que está atravesando la entidad cooperativa nuevejuliense.

En primer término, el Gerente Ing. Fabricio Lostia comentó «esta es una conferencia de prensa que el Consejo de Administración decidió realizar en el marco de la situación ecomómica – financiera que tiene la Cooperativa. En este contexto, el asociado debe estar en conocimiento de todo lo que sucede con la distribución de energía eléctrica y de gas natural».

Lostia señaló que «la situación que hoy está sufriendo la Cooperativa tiene que ver con cuestiones que no escapan a otras cooperativas similares a la Mariano Moreno». Señaló que las 14 cooperativas de APEBA están «en similares condiciones».

«Se están brindando servicios que son regulados: precio de compra y de venta de la energía y gas natural. Desde 2019 a la fecha tenemos un incremento de Valor Agregado de Distribución del 57% contra una inflación de más del 250%. Si analizamos la curva de ingresos y egresos, es notorio que se complica cada vez más brindar el servicio de este nivel con los bajos recursos», indicó.

El Asesor Legal Dr. Pablo Lonsam se refirió a la «tarifa plana y el incremento de costos, que no fueron acompañados por la tarifa». Habló del costo laboral: «en 2022 el incremento de la masa salarial ha sido significativo, desde el punto de vista económico de la empresa. La Cooperativa cuenta actualmente con 157 trabajadores, distribuidos en diferentes áreas y sectores (Eléctrico, Obras, Gas, Comunicaciones, etc). Tenemos seis convenios colectivos de trabajos y paritarias que afrontar. El incremento fue del 80% de los haberes en 2022».

Lostia se refirió a la crisis energética en la zona, en cuanto a la disponibilidad de energía. «Se instalaron generadores con un costo alto, que trae aparejado problemas financieros en cuando a los compromisos que hay que tener. Eso impacta sobre el servicio y la economía de la empresa».

Además, recordó que el temporal ocurrido hace un año ocasionó muchos destrozos. «La Cooperativa tuvo una erogación muy importante para reestablecer el servicio», sostuvo el Gerente quien señaló que solicitaron los fondos al Estado Provincial que se tendrían que destinar a esos gastos, para cubrir las contingencias aunque no lograron hacerse de esos recursos. El robo de materiales de los transformadores fue otro de los problemas.

El Contador Adalberto Regalía habló del incremento de los materiales a valor dólar en el orden del 40% desde 2018 y esos mismos materiales en pesos representan un incremento en el orden del 900%. «El impacto de la tormenta, con las rendiciones ante el OCEBA, fue en el orden de los 14 millones de pesos para reestablecer el servicio. El robo de los generadores fue en el orden de los 130 mil dólares. Eso produjo un descalce financiero que llevó a pagar intereses y diferencia de cambio. El gasoil, que es otro componente sufrió un incremento de más del 400 por ciento».