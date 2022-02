La Cadena Agroalimentaria Argentina generó 7 de cada 10 dólares exportados en el 2021

En un contexto de coyuntura macroeconómica en el que los dólares en Argentina son recibidos como agua en el desierto, las exportaciones resultan vitales al ser ésta la manera de procurarse las divisas que requiere la economía del país para intentar normalizar su funcionamiento, y el 2021 resultó un año de excelentes noticias en este frente para el país. Argentina cerró el año con exportaciones por US$ 77.934 millones, un 42% más que la marca alcanzada durante el año previo, registrando así su tercer mejor desempeño exportador de la historia y logrando el mayor valor desde el 2012.

El agro y las cadenas agroalimentarias (CAA) han sido históricamente un sector fundamental en el comercio exterior argentino que explica una gran parte de las exportaciones del país año a año. Sin embargo, esto nunca ha sido tan cierto como para el año que culminó. Las CAA generaron en 2021 exportaciones por US$ 52.820 millones, un 43% más que lo exportado en 2020, y registraron su mejor performance exportadora de la historia, superando en un 18% el récord previo del año 2012. Además, las CAA explicaron en conjunto el 68% de las exportaciones nacionales, la mayor proporción desde al menos el inicio del nuevo milenio. Esto representa una mejora de un p.p. respecto de la proporción sobre el total alcanzado durante el 2020, que marcaba el récord previo. De esta manera, durante el 2021, 7 de cada 10 dólares que ingresaron al país fueron generados por las cadenas agroalimentarias.

No obstante, algunas preguntas surgen de esta fenomenal noticia, ¿cómo fueron las exportaciones de cada uno de los complejos que componen las CAA? ¿Cuáles fueron los principales productos de exportación del sector agroalimentario argentino durante el último año? ¿Cuál fue el desempeño exportador de los productos agrícolas y sus derivados? ¿Qué parte de este incremento en el valor de las exportaciones se explica por un mayor volumen exportado y qué parte por mayores precios?

1. Principales complejos exportadores del sector agroalimentario

En el cuadro que sigue se presentan los 10 principales complejos exportadores agroalimentarios del 2021, su desempeño en relación al año anterior y también en relación al récord exportador para cada uno de los complejos.

El principal complejo exportador del país en el último año fue nuevamente el Complejo Soja, que alcanzó en total despachos al exterior por US$ 23.719 millones, superando en un 62% la marca del 2020 y registrando su mejor desempeño de la historia (el récord previo era del 2014, con US$ 20.814 millones). De esta manera, el complejo soja por sí sólo representó el 30% de las exportaciones argentinas en 2021, incrementando su participación respecto de 2020 (27%) y alcanzando su mayor proporción desde el 2016 (33% en aquel año).

En segundo lugar se ubicó el Complejo Maíz, que totalizó despachos por US$ 9.286 millones, un 52% más que en el 2020 y también registrando un récord. Este grano viene exhibiendo un fuerte crecimiento en los últimos años, lo cual ha dado un fuerte impulso a las exportaciones del complejo y lo llevaron a representar el 12% de las exportaciones totales del país en el 2021, la mayor proporción de la historia.

En tercer puesto se posicionó el Complejo Carnes y Cueros Bovinos, que registró exportaciones por US$ 3.579 millones, representando el 5% del total exportado y superando en 8% el registro del 2020. Además, el 2021 cerró como el segundo mejor desempeño exportador de este complejo en la historia, sólo por debajo del récord de 2019.

En cuarta posición figura el Complejo Trigo, con un total de US$ 3.467 millones, apenas un 1% por debajo del récord de 2012 y representando el 4% de las exportaciones totales del país. Además, el valor del total despachado de este cereal y sus derivados superó en 42% la marca del 2020. El top cinco lo cierra el Complejo Pesquero, que registró envíos al exterior por un total de US$ 1.894 millones, incrementando un 16% el guarismo alcanzado el año previo.

Entre el resto de los complejos, resulta interesante remarcar lo alcanzado por el Complejo Cebada y el Complejo Girasol, que entre el 2020 y el 2021 incrementaron un 39% y un 84% respectivamente el valor de sus exportaciones. Sin embargo, en ambos casos los registros quedaron por debajo de los récords alcanzados en años anteriores (2013 para el cereal de invierno y 2008 para la oleaginosa).

Por último, también vale la pena mencionar al Complejo Maní, que en 2021 alcanzó envíos por US$ 1.039 millones, apenas un 2% por debajo del récord del 2020 y superando por tercera vez en la historia la marca de los 1.000 millones de dólares.

2. Principales productos de exportación del sector agroalimentario

En el cuadro que sigue se presentan los 15 principales productos exportados del sector agroalimentario del 2021, su desempeño con relación al año anterior y también en relación con el récord exportador para cada uno de los productos.

El principal producto exportado por el país durante el 2021 fue la Harina/Pellets de soja, que registró exportaciones por US$ 12.107 millones, un 52% por encima de la marca del 2020 y prácticamente empatando el récord de 2014 (quedó solamente US$ 26 millones por debajo, apenas un 0,2%). Así, este producto continúa su hegemonía como principal producto de exportación argentino, mote que ostenta desde al menos el año 2002.

En segundo lugar se ubica el Maíz en grano con US$ 9.062 millones, incrementándose un 51% respecto del 2020 y registrando su mejor marca de la historia. El tercer principal producto exportado es el Aceite de soja, que alcanzó despachos por US% 7.108 millones, casi duplicando el valor alcanzado el año previo (+84%) y también alcanzando un récord.

En cuarto y quinto lugar se posicionan el Trigo y el Poroto de soja. En el caso del cereal de invierno, las exportaciones de grano totalizaron US$ 3.124 millones, lo cual implica la mejor marca de la historia. En cuanto a la oleaginosa, ésta totalizó US$ 2.792 millones, marca que fue superada 10 veces en años anteriores.

Otros puntos que destacan son los despachos de Biodiesel, que más que triplicaron su registro del 2020 (+254%) y alcanzaron US$ 1.490 millones; las exportaciones de Aceite de girasol, que crecieron 125% interanual y totalizaron US$ 999 millones; y los envíos al exterior de Sorgo, que se multiplicaron por siete entre un año y otro y sumaron US$ 512 millones, la segunda mejor marca de su historia.

Asimismo, también vale la pena mencionar que, de los 15 principales productos, un gran número alcanzó su mejor marca en el 2021, y, entre aquellos que no, una gran parte se ubicó en el top 3 (a excepción de la leche en polvo y la cebada forrajera, que tuvieron su 5ta mejor marca, y de lo mencionado respecto al poroto de soja, que obtuvo su 11vo mejor registro).

3. Exportaciones de granos y derivados

Haciendo foco exclusivamente en los granos y sus derivados de primera y segunda industrialización, éstos alcanzaron en conjunto exportaciones por US$ 41.534 millones durante el último año, el mayor registro de la historia. Además, representaron el 53% de las exportaciones argentinas del 2021, alcanzando también la mayor participación desde al menos el nuevo milenio.

Además, un dato a remarcar es que, tomando los tres principales complejos, el C. Soja, el C. Maíz y el C. Trigo, estos representaron por sí solos el 47% de las exportaciones totales argentinas, superando la máxima participación alcanzada en previamente del 2016, cuando dieron cuenta del 44% del total de despachos.

4. Efecto precio

En el último año, los precios de los productos agrícolas y sus derivados experimentaron una fenomenal suba impulsados por la recuperación de la demanda a medida que los distintos países del mundo fueron levantando las restricciones impuestas para frenar el avance de la pandemia. De esta manera, con la normalización de la economía global, este aumento en el consumo se tradujo en mayores precios de los commodities en general, incluidos los agrícolas.

Ante este fenómeno, el punto que conviene analizar es qué proporción del incremento en las exportaciones de granos y derivados se debe al efecto precio y qué proporción se explica por el aumento en el volumen exportado.

En el siguiente cuadro se presentan las toneladas exportadas de cada complejo en los últimos dos años y el valor de las exportaciones de cada año, así como también las toneladas despachadas de cada complejo del 2021 valuadas a los precios promedio del 2020 y la diferencia entre el valor exportado en 2021 y éste mismo valuado a los precios del 2020.

El total exportado en el 2021 de todos estos complejos medidos en toneladas asciende a 106,5 Mt, es decir, un 14% más que en 2020. No obstante, como se mencionó anteriormente, el valor exportado de granos y derivados creció 55% de un año a otro.

Tomando las toneladas exportadas de cada producto en el 2021 valuadas a los precios promedio del 2020, se observa que el valor de las exportaciones ascendería a US$ 30.513 millones; es decir, un 14% más que en 2020. De esta manera, podemos apreciar que, de US$ 41.534 millones alcanzados durante el último año, US$ 11.022 millones se explican por el efecto precio, mientras que US$ 3.801 millones se deben al aumento en cantidades.

Llevando esto a los incrementos proporcionales, del 55% de aumento del valor exportado entre un año y el otro, el 14% se explica por el aumento en las cantidades despachadas de cada producto de los complejos en consideración, mientras que el 41% responde al aumento en los precios promedio de exportación de esos productos.

5. Consideraciones finales

En definitiva, el 2021 cierra como un excelente año para las exportaciones agroalimentarias. El aporte del sector en materia de divisas genuinas y fundamentales para recorrer el camino a la normalización macroeconómica alcanzó un récord histórico tanto en valores absolutos (US$ 52.820 millones) como en participación sobre el total de exportaciones (68% sobre el total exportado).

Asimismo, el aporte de los granos y sus derivados industriales se erigió como uno de los pilares sobre los que se cimentó este fenomenal desempeño. El total de envíos al exterior de estos productos sumó US$ 41.534 millones y representó el 53% de las exportaciones del país, la mejor marca de la historia.

Analizando las causas de este hecho se aprecia que la mayor proporción de este aumento se explica fundamentalmente por los mayores precios de exportación recibidos por los principales productos agrícolas y sus derivados durante el último año: del 55% de aumento interanual alcanzado, los mayores precios explican el 41% de la suba, mientras que el incremento en cantidades da cuenta del restante 14%.

De esta manera, el agro continúa posicionándose como un sector fundamental en la economía argentina. Cumple un rol estratégico en la vinculación del país en los flujos de comercio global y mantiene una elevada competitividad que le permite alcanzar un desempeño exportador fundamental para el país en el contexto actual.

Por Pablo Rodriguez Zurro / BCR