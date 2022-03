La ANMAT prohibió unos productos médicos por no estar registrados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración y venta de una serie de productos médicos por no estar autorizados por los organismos nacionales y provinciales.

A través de la Disposición 2300/2022, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo de control resolvió: “Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea de los productos: ‘Gel Regenerador cartílago de tiburón triple acción. Elimina el dolor desinflama-regenera los cartílagos. Laboratorio Villa Luján – Dardo Rocha 231- Sta Rosa – La Pampa. Estab. Elab. Legajo N° 336 – Res. 155/98’; ‘Cremagel Sanfirol, para masajes desinflamante calmante profundo. Estab. Elab.: N° 185 – M.S. y A.S. Res. 155/98. Fabrica y distribuye: Laboratorio Rasmusen, La Rioja 325 – Santa Rosa – La Pampa – Rep. Argentina’; ‘DESTRABE, para dolores de cuello hombro y espalda alta’; ‘Calorin calmante natural a base de aloe vera crema. Est. Elaborador N° 77698. Ms y As Res. 739/99’; ‘Azufre. anestésico natural con microesferas de azufre. Dolor de cintura, cuello, espalda y piernas. Elimina dolores articulares. Calma tensiones musculares y contracturas. Alivia calambres, torceduras, tortícolis’; y ‘Original Kalma Ya. Anestésico Natural. Est. Elaborador N° 77698. Ms y As Res. 739/99. Uso externo. Venta libre. Industria Argentina’.

La medida también incluye a ‘Mentisan crema mentolada, alivia los síntomas de la gripe, resfrío y tos. Para dolores musculares, reumáticos y de cabeza, picaduras de insectos, labios rajados, quemaduras y heridas leves. Droguería Inti S.A. Reg. San. nn-18764/19’; ‘Cannabis crema para el dolor uso médico cbd 200 por 100 cc. indicada para el dolor. Es desinflamante y anestésico, elimina la causa del dolor, dolores de espalda, articulares, esguinces, golpes, musculares y contracturas. Laboratorio Megapar 12 de octubre de 1492 125 Trelew, Chubut – legajo n°3925 – M.S.A.S. Res 155/98 Industria Argentina’; “Gel Directo al dolor ultra Kemgué Concentrado. Dolores musculares golpes-artrosis. Desinflamante. Analgésico. Estab. Elab.: N° 185 – M.S. y A.S. Res. 155/98. Fabrica y distribuye: Laboratorio Rasmusen. La Rioja 325 – Santa Rosa – La Pampa – Rep. Argentina’; y ‘Nueva Fórmula Atom3 Maximizado, anestésico local emulsión desinflamante contra dolores en articulaciones – reuma – frio – golpes –esguinces – espalda – ciática – esfuerzos – desgarros-hematomas. Laboratorio Iris S.A. Santa Marta 1263 – San Martín – Prov. de Bs. As. Elab. Leg. N° 2134 – Res. N°155/9′”.

Según se indicó la prohibición alcanza a cualquier producto elaborado por los laboratorios Iris S.A. Rasmusen, Villa Luján y Megapar hasta tanto obtengan las autorizaciones para elaborar y distribuir sus productos en el país.

De acuerdo a lo precisado en los fundamentos, la investigación se inició a partir de una denuncia realizada contra el producto “Cannabis Crema para el dolor uso médico CBD 200 por 100 CC”. “La acción del cannabidiol sobre el dolor, es inmediata, en su aplicación local”, destacaba la promoción de la crema recomendada como desinflamante y anestésico. El medicamento es fabricado por el Laboratorio Megapar, ubicado en Trelew, Chubut.

La denuncia se inició a partir del caso de un consumidor que compró la crema en un negocio de la ciudad de Buenos Aires. Y la investigación puso al descubierto una importante lista de productos que no estaban autorizados y que eran comercializados por tres laboratorios.

De acuerdo a lo precisado por la ANMAT, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que el Laboratorio Iris no se encuentra habilitado.

Desde La Pampa, la cartera sanitaria comunicó que no constan registros de los establecimientos denominados Laboratorio Villa Luján y Laboratorio Rasmusem, y en consecuencia tampoco están registrados los productos que fueron descubiertos como elaborados por dichas firmas.

El Ministerio de Salud de la provincia de Chubut también señaló que no existe habilitado ningún establecimiento elaborador de medicamentos, cosméticos, ni productos médicos, con la denominación Laboratorio Megapar.

“Con el fin de proteger la salud de potenciales adquirentes y usuarios, la Coordinación de Sumarios consideró que resultaba ajustado a derecho tomar una medida sanitaria respecto de los productos de marras toda vez que se desconoce su origen por lo que no resulta posible garantizar su trazabilidad, condiciones de elaboración, como así tampoco su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”, fundamentó el organismo para determinar su prohibición en todo el país. (DIB)