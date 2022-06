La 2da. edición «Salón del Vino» fue una noche magnifica

Unas 500 personas fueron participes recientemente del evento esperado en 9 de Julio: El Salón del Vino 2022, la 2da.edicion que se desarrolló el viernes 10 en los salones de Sociedad Rural de 9 de Julio, bajo la organización de Vinoteca Alta Gama y Barricas Don Pedro.

Con una delicada ambientación a cargo de Silvia Galvani, una excelente musicalización, una muestra de Arte a cargo de Mercedes Jonas de Trenque Lauquen , la música de Katsumi, una banda que vino especialmente desde Capital Federal; la participación de Fabricio Portelli, periodista especializado en vinos, un muy buen catering, y una clara decisión de quienes asistieron para conocer y disfrutar del exquisito vino de 200 etiquetas de las principales 40 bodegas que estuvieron en exposición, además de participar de un gran reencuentro de amistades, causo lo que muchos de los asistentes catalogaron como “una noche magnifica”.

Quien movilizo todo esto fue Claudio Plana que acompañado de su esposa María Laura, sus dos hijos, “Patón” Vaudagna, Gabriela Di Lorenzo, “Negrita” González, y un grupo de amigos que ayudaron en la organización, hizo que las personas se acercaran más al apasionante mundo del vino.

Desde el mismo momento en que pusimos a la venta las entradas, las mismas se vendieron rápidamente. Por lo que estamos felices, y el evento este hecho para clientes, en quienes pretendemos que ellos sigan creciendo en el desarrollo de la degustación del vino. Mientras que adelanto que en el 2023 tendremos la 3era. edición.

Pasión por comunicar el vino

Por su parte el destacado periodista especializado en el mundo del vino no paro de dialogar y dar consejos y se hizo un alto junto a Claudio Plana para saludar, además de dialogar con El Regional Digital.

Desde donde sea me apasiona comunicar el vino, pero me encanta hacerlo cara a cara, y este evento me brinda esta posibilidad, sobre todo donde no suelo estar mucho, y aquí un lugar donde el vino nos hace disfrutar y compartir. Yo lo que puedo aportarles es la actualidad y las tendencias, refirió.