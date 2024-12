Kicillof dejó un mensaje en clave electoral tras la mateada en La Plata: banderas y logo con identidad propia

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dejó este domingo una reflexión en su cuenta de la red social X que se enlaza con el discurso que dio el pasado viernes en una “mateada” en la Plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, evento del cual compartió un video.

“El año que viene tenemos la enorme tarea de explicarle al pueblo de la provincia que lo que hay que resolver es si habrá más o menos educación pública, salud, cloacas, obras o seguridad. Tenemos que juntar fuerzas y acumular voluntades para que nuestro mensaje llegue a todos: los bonaerenses necesitamos MÁS ESTADO y MÁS DERECHOS. ¡A no bajar los brazos!“, escribió el mandatario provincial.

En el encuentro con vecinos de la capital provincial, Kicillof dio un mensaje de cara a las elecciones de medio término que año próximo y sumó un tono personalista, que podría leerse como una proyección electoral hacia 2027.

“En la provincia de Buenos Aires nos esperan enormes tareas: el año que viene tenemos que explicarle a nuestro pueblo que se va a votar si habrá más o menos educación, salud, seguridad y obras. Vamos a ir a las urnas a decir que necesitamos más Estado y más derechos”, afirmó en el encuentro.

El año que viene tenemos la enorme tarea de explicarle al pueblo de la provincia que lo que hay que resolver es si habrá más o menos educación pública, salud, cloacas, obras o seguridad. Tenemos que juntar fuerzas y acumular voluntades para que nuestro mensaje llegue a todos:… pic.twitter.com/MMTK9L0fWn — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 22, 2024

“Tenemos que construir un inmenso frente junto a todos los sectores que están en lucha. Como Gobernador tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un espacio que represente una alternativa para el futuro: me comprometo a seguir trabajando y a recorrer plaza por plaza y barrio por barrio de nuestra provincia. No van a poder convertirnos en una colonia porque está el peronismo para impedirlo. Juntemos la fuerza necesaria para darle un mensaje claro a Milei: el pueblo de la provincia de Buenos Aires está convencido de que nuestra Patria no se vende”, afirmó el gobernador bonaerense.

No es menor señalar que el video que compartió Kicillof en su posteo de este domingo comienza con un plano cerrado de unas banderas con un logo que dice “Axel” en color azul, imagen que permite aventurar que el mandatario provincial estaría definiendo una estética y una identidad para encarar un camino propio dentro del peronismo.

En su discurso, el Gobernador subrayó la necesidad de que las personas que no acuerdan con el modelo de gestión libertario de Javier Milei no se den por vencidos y se desencanten de la política. En esa línea, pidió unir fuerzas y dejar de pensar que esta situación la va a resolver otro.

