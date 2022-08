Karting: Santiago Baztarrica fue imparable

El piloto de 9 de Julio, Santiago Baztarrica se presentó el pasado fin de semana en Zárate logrando el puntaje ideal por la 3ra fecha del Trofeo de Invierno de Rotax Buenos Aires. Sobre el circuito N°4 del trazado bonaerense de Zárate, Baztarrica amplió su ventaja al frente del certamen de la clase Junior Max. Venció en cada una de las instancias del compromiso que otorgó puntaje y medio.

Tras haberse consagrado “Campeón Argentino” Senior MY10, Baztarrica sacando provecho de su potencial. En esta ocasión, por Rotax Buenos Aires, el sábado y logró la Pole Position y las dos mangas.

Para completar esta notable presentación, nada estuvo librado a la suerte y consiguió redondear un gran fin de semana al quedarse con la victoria en la tercera manga y llevarse el triunfo en la Final.



“Fue un fin de semana perfecto, nos pudimos llevar todo. En la Final un rezagado casi nos cuesta la carrera. Veníamos muy peleados con los tiempos. Sobre el Final me alcanzaron Fuca y mi compañero de equipo (Alessi). Un rezagado me complicó en ese momento, pero lo pude resolver. De no haberse dado esa situación, hubiéramos podido definir más tranquilos”, analizó luego de su triunfo.

Por último, completó: “Quiero agradecer a toda mi familia, a todo el equipo Acosta Racing Team, a Martín Acosta, a Pichi, al Indio García, a Gustavo Mato, a Yomel, Saborearte, Mecano Ganadero, Agua Pab, a Nutribon, a RuralFer, y a todos los que me apoyan”.

Santiago Baztarrica llegará al Evento Doble que pondrá fin al Trofeo de Invierno como líder del certamen de la Junior Max, con 312 puntos. La definición será el fin de semana del 24 y 25 de septiembre, sobre el kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: El 9 de Julio