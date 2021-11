Juntos: El Senador Maspoli dio las razones porque votar la boleta completa de Juntos

El pasado martes 2 de noviembre visitó la ciudad de 9 de Julio el Senador Provincial (Chacabuco) y candidato a renovar su banca Agustín Máspoli quien está en el cuarto lugar de la lista de Juntos.

El legislador fue recibido por el candidato a Concejal, Ignacio Palacios con quien llevó adelante una serie de actividades junto demás candidatos, donde entre otros lugares visitados se dialogó con vecinos de Barrio Los Aromos y de instituciones, informaron.

Ya en el local de campaña de la avenida Mitre casi Robbio, brindaron una conferencia de prensa, donde en la apertura Ignacio Palacios le dio la bienvenida, expresando su alegría por recibir a Máspoli hablando de cuestiones similares por la similitud de las localidades y siempre es bueno intercambiar nuestro trabajo e inquietudes, como así también lo que pensamos de cara al futuro.

Por su parte Máspoli manifestó que a diez días de las elecciones generales empieza a sentirse el clima de la elección. Estamos con muchas ganas, después de lo realizado en la Cuarta Sección Electoral y en 9 de Julio, subrayo y ante la consulta de El Regional Digital sobre el pedido del gobernador Kicillof en tener una mayoría en el senado bonaerense, señaló que “ellos quieren tener una escribanía, el poder total para hacer lo que quieren hacer. Estos dos años de Kicillof en la Cámara de Senadores de la Provincia, con Juntos con la mayoría no se le ha trabado ninguna ley pero sí se han consensuado. Esa es una palabra que tenemos que aprender en Argentina y en la Provincia, hay que consensuar las políticas”, refirió el candidato a senador provincial.

En esa tónica Máspoli recordó que semanas atrás se envió un proyecto de ley para ayudar a sectores castigados por la pandemia. “Ese proyecto sólo tenía incluido al sector hotelero, nosotros le pedimos que incluya a gimnasios, jardines maternales, salones de fiestas y al sector gastronómico. Nos respondió que no podía incluir al sector gastronómico por una cuestión de costos y la ley salió sin ese sector, pero con otros sectores que pudimos agregar, fue por el diálogo y el consenso”, enfatizo.

Para Máspoli, la importancia está en que Juntos debe sostener la mayoría de senadores en la Provincia de Buenos Aires, como así también la importancia de lograr la mayoría o primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación. Por eso le pidió a la gente que vote la boleta completa.

En otro orden de cosas dialogada con la prensa local, Agustin Maspoli resalto que muchas de las iniciativas que presentamos en la pandemia después las tomó el Gobernador como leyes de emergencia o importantes. No nos interesa quienes lo presentan, sino que lleguen los beneficios a todos los bonaerenses».

En cuanto al papel del Radicalismo en esta elección era dijo que protagonizar el espacio de Juntos y es por eso que decidieron participar de las PASO. Eso nos mostró cómo es la situación en cada uno de los distritos. No nos alcanzó para ganar a nivel provincial pero nos dejó bien posicionado. Lo más importante es que ir a una PASO amplió la oferta, eso hizo que más gente vote a Juntos: fue una estrategia acertada. El gran desafío es sostener esos votos para el 14 de noviembre. Lo que hizo el gobierno después de las PASO hizo que se solidifique: cometieron errores y no entendieron lo que salió en las PASO, no entendieron el mensaje de la gente. Los votos de Juntos se van a sostener, manifestó.

Finalmente se consultó a Maspoli por leyes que quiere trabajar en caso de renovar la banca de senador e indico que se encuentra abocado a abordar una iniciativa por la regulación de la nocturnidad que está trabajando con el Senador Celillo.

Sobre ello argumento que no es la misma realidad la de municipios del Gran Buenos Aires como los del interior. Ese es uno de los temas por los que estamos trabajando y tiene incidencia en el interior. Si no vamos a una división de la Provincia, hay que pensar en políticas diferenciadas, sostuvo el senador quien señala que la intención es darle a los concejos deliberantes la facultad para que determinen los horarios y las edades dentro de un rango para cada una de sus ciudades. Es una política de Estado que tiene que definir el Gobierno Municipal.