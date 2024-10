Juegos Bonaerenses 2024: Llego la primera medalla para 9 de Julio

Se cumplió este miércoles 30 en la Ciudad de Mar del Plata, la segunda jornada de competencias de la edición 2024 de Juegos Bonaerenses, donde el partido de 9 de Julio tiene una representación de más de 200 deportistas, tanto jóvenes como Adultos Mayores, donde entre clasificaciones que se fueron dando para los mismos, apareció la primera medalla para la delegación local.

Conforme informo Marcelo Albano, profesor de la Dirección de Deportes, se trata de la disciplina de Orientación. Se trata de una carrera donde momentos antes se le entrega al competidor una brújula con un mapa, con la que deberá orientarse, explico la periodista nuevejuliense de Suma Play, Bernardita Casteareana, presente en la ciudad balnearia.

Los ganadores en la categoría Orientación, Adultos Mayores, obteniendo Medalla de Bronce fue para Daniel Torres y Gustavo Luchesi, que fueron felicitados por toda la delegación local.

Demás competencias

En tanto que, en la segunda jornada de ayer miércoles ya está clasificado Cestoball Sub 17 Femenino, como así también el Futbol 11 Femenino, Sub 18. También el futbol femenino Sub 16 que empato, tiene posibilidades de meterse en semi finales.

En Basquet 3×3, este miércoles perdió, el martes había ganado y necesita de una victoria para ir por una medalla. Taekwondo compitieron varones y dos de ellos femenino y masculino, clasificaron a la etapa final.

Hubo competencia de atletismo donde un alumno solo clasifico para las finales en salto en alto, también atletismo PCD Tiziano Toledo, termino 5to en salto en largo. En tanto que tenis de mesa, beach voley, Futbol PCD perdieron.

Hockey Masculino empato ante San Nicolás, y hoy compite ante La Plata y hoy jueves compite natación.

También compitió Newcom y perdió en sus partidos de este miércoles, pero sigue en carrera, también el ajedrez, tejo, damas y Futbol Tenis, tienen competencias por delante y posibilidades de llegar a las finales.

Casteareana informo para El Regional Digital, la delegación de 9 de Julio está teniendo una experiencia muy positiva, ya de poder competir en las instancias finales