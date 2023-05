Jose Percudani presento su libro «Mandinga, el crack de Bragado» en 9 de Julio

Uno de los ídolos del Club Atletico Independiente, Jose Percudani presento el pasado viernes su libro «Mandinga, el crak de Bragado», lo hizo junto a integrantes de la Peña El Orgullo Nacional, en el complejo de canchas de futbol de Acc. Ares( continuación de A.Alvarez) y donde además de presentar el libro, jugaron un partido y compartieron un asado.

En dialogo con El Regional Digita, Sebastián Losada, por parte de la Peña agradeció la presencia del «Percu», que nos “que nos ha dado nada menos que una copa Intercontinental, frente a Liverpool”, recordó el simpatizante rojo.



Por su parte, Percudani hoy con 58 años, trabaja en Independiente en la captación de nuevos jugadores, agradeció la bienvenida y se manifestó muy agradecido al fútbol, por todo lo que le ha dejado.

José Percudani llego a Independiente a los 13 años, luego de que un integrante de Independiente lo viera en Bragado en un torneo de Baby futbol en el mini estadio Juventus, y recordó a que a los 16 años ya estaba jugando en el primer equipo de Independiente. Luego de su consagración en Japón con aquel gol, con el que el equipo de Pastoriza se convirtiera en campeón del mundo, «Mandinga Percudani prosiguió con una muy buena carrera futbolística como lo fue en Austria, Chile, Uruguay, luego ya casi en su retiro jugo en varios equipos de ligas menores en Argentina.

“Sabemos que no es fácil llegar, y tuve la suerte de hacerlo en el Club del cual soy hincha y junto a mis ídolos, Bochini y Pavoni; pudiendo convertir un gol en la Intercontinental con apenas 19 años, en un contexto y un plantel con muchas figuras como el «Puma» Morete, a quien tuve que suplantar, un jugador con muchos goles, recordó, pero además se mostro muy agradecido el ex DT «Pato» Pastorizza” siempre me dio la confianza, resalto el bragadense, que recorre por estos días el país con la presentación de su libro, como lo hará en estos días en Necochea, Pergamino, el cono urbano y distintas peñas que están pidiendo su libro.

Acerca de su inclusión en aquel equipo campeón en Japón, comento que «la estrategia del Pato fue que al conocer al equipo ingles en su forma de jugar, opto por mi velocidad y me incluyo en el equipo, recordó.

Sobre el libro, Percudani recordó que un admirador, Ricardo Palavecino, de su persona fue quien a lo largo de su trayectoria deportiva estuvo guardando y archivando todo acerca de su persona, desde el Baby, hasta Japón. Sabia toda mi historia, y le dimos el punto final para los últimos detalles, un libro con 80 paginas, comento.