Johana “La Pólvora” Santillán en búsqueda del Profesionalismo en el Boxeo

La boxeadora nuevejuliense Johana “La Pólvora” Santillán cierra este año 2023 con un muy buen resultado deportivo, esto a partir de levantar la vara en su entrenamiento y una mayor competencia que le permite hoy estar primera en el ranking argentino amateur en la categoría Súper Walter hasta 69 kilos. Y que, teniendo por delante una pelea, no hay rival que quiera enfrentarla. Hoy con tres peleas consecutivas esta invicta.

Johana Santillán reparte su vida en su rol de esposa-mama, el trabajo, el entrenamiento que realiza en el Gimnasio Uppercut Escuela de Boxeo de Bragado, al que dedica varias semanales, más el entrenamiento de rutina indicado y que lleva adelante aquí.

Nació y creció en la localidad de Patricios de niña, la boxeadora Carolina Mignio junto con su padre abre un gimnasio y por experimentar sobre que era, empezó a gustarle, y aunque probo otros deportes, el amor por el boxeo no pudo dejarlo. A los 12 años por cuestiones familiares se viene a vivir a 9 de Julio y se acercó a trabajar bajo las ordenes de Néstor Ferrario, y aunque sus padres no le permitían subirse a un ring, el boxeo me gustaba por la disciplina que te impone, resalto en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer. Tuve que esperar a la mayoría de mi edad para boxear, comento.

Sin embargo, reconoce que primero paso no lo tomaba con la responsabilidad que ello requería, a pesar que le gustaba. Hoy lo tomo de otra manera y su claro objetivo es llegar al profesionalismo, a sus 27 años de edad.

En el medio apareció la pandemia y el nacimiento de su hija, que obligo a tener que parar con los entrenamientos. Su vuelta no la encontró con competencias y tomo la decisión de ir a entrenar a Bragado y donde ya lleva varias peleas realizadas. La última fue en Junín el pasado 3 de noviembre, donde se consagro campeona argentina por el campeonato de las estrellas, y compite en la Liga Metropolitana de Boxeo, estos últimos resultados le alimentan el objetivo de ir hacia el profesionalismo y para ello trabaja y entrena. No tengo dudas de lo que quiero, tengo la técnica y trabajo para mejorarla, a mi lo que me faltaba es competencia y en eso se está trabajando, comento en el dialogo periodístico.

Su próxima pelea será el 8 de diciembre en Bragado y se espera por rival, ya que no ha presentado competidora; buscando pelear todos los campeonatos posibles e ir por el cinturón de la Liga Metropolitana. Lo de «Pólvora» surge por su potencia y explosión que da arriba del cuadrilátero.