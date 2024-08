Interna: Ferraresi exigió autocrítica de Cristina y le salió al cruce senador de La Cámpora

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, le reclamó autocrítica a Cristina Fernández y respaldó al gobernador Axel Kicillof como “jefe político” de la provincia. En un video que se dio a conocer en un encuentro peronista, el exministro nacional planteó: “Perdimos seis de las últimas ocho elecciones” y apuntó contra las fallidas decisiones a “dedo” de la expresidenta. Sin embargo, Emmanuel Santalla, senador provincial camporista, le salió al cruce: “Comparás peras con manzanas”. “Nos quieren vender que el problema es Cristina”, retrucó Santalla.

“No hay nada que pensar, es un dato de la realidad: de las ocho elecciones perdimos seis. No hay mucho que reflexionar, es un dato real, concreto, no subjetivo. Entonces digo, si volvemos a hacer lo que hicimos las últimas elecciones, ¿cómo nos va a ir?”, preguntó Ferraresi. “¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?”, y respondió: “Generar un proceso democrático interno porque los que son jefes son los que ganan las elecciones, no los que se lo pone a dedo. Y poniéndolo a dedo hemos sido capaces de presentar a Daniel Scioli, a Alberto Fernández y a Sergio Massa”, apuntó, según cita el diario La Nación.

Jorge Ferraresi apoyó a Axel Kicillof y criticó a Cristina Fernández.

“Entonces es muy difícil después explicarles si nosotros no estamos convencidos porque nosotros los militantes tenemos que salir a convencer. Ahora, para salir a convencer, primero tenemos que estar convencidos nosotros. Y a veces, convencerse de algunas cosas era bastante difícil. Entonces me parece que es un ciclo que está terminado, un ciclo que está cerrado. Y en la Provincia tenemos una ventaja, lo tenemos a Axel”, concluyó Ferraresi, con centro directo al Gobernador.

La respuesta de Emmanuel Santalla llegó a través de la red social Instagram, y replicada por dirigentes camporistas. Y fue respuesta punto por punto. “Perdimos seis de las últimas ocho elecciones”, citó al propio Ferraresi, y opinó: “El primer punto a tener en cuenta es que esta afirmación pone dentro del mismo análisis elecciones nacionales y elecciones provinciales (legislativas intermedias de PBA). Sin embargo, no tiene en cuenta, por ejemplo, las elecciones provinciales a gobernador. Es decir, no contempla que está refiriéndose a jurisdicciones diferentes y electorados absolutamente distintos, básicamente compara peras con manzanas”.

En esa línea, Santalla siguió: “Vale recordar también que una de las derrotas que Ferraresi adjudica a Cristina es la del año 2009 cuya lista de diputados nacionales por la provincia la encabezo Néstor Kirchner y perdió por 2 puntos frente a ‘Alica-alicate’ De Narváez. El hombre que había sacado a la Argentina del infierno perdía frente a un candidato que cantaba en televisión ‘la vecinita tiene antojo’. Al día siguiente Néstor Kirchner se reunió con militantes en Parque Lezama y sentenció ‘ahora hay que profundizar’”.