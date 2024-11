«Inseguridad informática». Robaron $ 85 millones de los cuales 81 fueron del descubierto, cambiaron la linea telefónica, las cuentas de mails y realizaron transferencias

El 16 de noviembre, se denuncia el robo a D’ Ambrosio Sanitarios comercio ubicado en Avenida Mitre 330 al advertir operaciones bancarias que los propietarios no habían realizado y que además le habían dado de baja una línea telefónica, detallo el sitio La Gaceta del Oeste de la ciudad de Chivilcoy.

El día 15, el gerente de la firma siendo las 19 horas aproximadamente, cuando aún se encontraba en el negocio y realizando operaciones en una de las computadoras con el whatsappweb de su teléfono celular abierto y el home banking de la cuenta bancaria de la empresa que pertenece al Banco Galicia, observa que de manera abrupta le aparece una imagen que refería: «GALICIA, TRUSTEER, CONFIRMACIÓN, ESTAMOS COMPLETANDO LA ACTUALIZACIÓN PARA ACCEDER DE FORMA SEGURA A SU CUENTA. ESPERE A QUE SE COMPLETE LA INSTALACIÓN, NO APAGUE LA COMPUTADORA». Ante esa advertencia que llamó la atención, apaga la computadora en el momento sospechando que podría tratarse de una estafa. Vale destacar, que al ser un comercio de éstas características, siempre están muy atentos a este tipo de maniobras, explicando que semanalmente suceden intentos.

Por precaución, lleva la computadora a una persona de confianza que es analista en sistema. A las 21 horas de ese mismo día, su teléfono celular #estaba como fuera de línea» y en horas de la mañana al constatar que no se había resuelto se comunica con la Empresa Personal para consultar sobre su línea. Es ahí luego de varias consultas advierten que su número de teléfono se encontraba a nombre de otra persona e incluso otra dirección de mail. Tal es así que ingresa al homebanking de la empresa constatando que se habían realizado transferencias que están identificadas a distintos destinatarios y a través de varias entidades.

En total fueron 85 MILLONES DE PESOS, de los cuales 81 millones fueron del descubierto. Curiosamente, es una empresa que no trabaja con descubiertos y que se autorizó de alguna manera dejando en evidencia la vulnerabilidad del sistema de seguridad informática, burlando de esta forma en horarios que no son los que habitualmente se realizan operaciones de este tipo, mucho menos esa firma en particular. De hecho, vales destacar, que intentaron hacerlo a través de una cuenta del Banco Provincia y no pudieron por la seguridad informática que exigen desde el Banco Central.

Se hizo la correspondiente denuncia, con eje claro en la Empresa Personal y en la entidad Bancaria. Además interviene la delegación de Delitos Informáticos.

La pregunta es, es tan vulnerable el sistema informático del banco, que no advirtió ningún paso, ni características de las operaciones que se realizaron? ¿Cumple con todas las normas que se exige sobre seguridad informática? ¿Cómo accedieron tan fácilmente, pudieron dar de baja la linea y obtener una nueva, se cambiaron direcciones de mails, se operó con dinero descubierto además de robarle el dinero de la cuenta?

