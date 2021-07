Informan como es el Calendario de vacunación antigripal

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Salud, informa que se continúa vacunando contra gripe en el distrito para los diferentes grupos etarios:

Se recuerda que es obligatoria en:

– Niños de entre 6 meses y 2 años de edad.

– Mayores de 2 años con determinadas enfermedades hasta los 64 años de edad.

– Mayores de 65 años aunque no tenga ambas dosis anti Covid, deben vacunarse sin demoras.

– Personal de salud del ámbito público y privado (psicólogos, odontólogos, acompañantes terapéuticos, enfermeros, etc.)

– Personal esencial (fuerzas de seguridad- bomberos, entidades que brindan servicios como energía

eléctrica y agua, etc.)

– Y toda persona que quiera estar protegida con la gripe.

Se recomienda asistir al CAPS más cercano a su domicilio y solicitar un turno.

Cabe recordar que si la vacunación se hace en el ámbito privado, debe ser requerido el comprobante de todas las vacunas que le coloquen y guárdelo.