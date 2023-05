Hugo Rodolfo Ostolaza: un apasionado del fútbol

El domingo 21 de mayo de 2023, en el Estadio «Abel Del Fabro», antes del partido revancha por la definición del Etapa Final del Campeonato 2022-2023 de la LNF, entre Once Tigres y Atlético 9 de Julio, ante una numerosa concurrencia, se vivió un momento de gran emoción. Dirigentes y ex jugadores del Club Once Tigres rindieron un homenaje a Hugo Rodolfo Ostolaza, que dirigió a los equipos de primera división de la entidad, logrando dos campeonatos de la Liga Nuevejuliense. Hugo Ostolaza acompañado por familiares, recibió un Cuadro y una Plaqueta, que agradeció muy emocionado. En la placa, el Club Once Tigres -a través de Fernando Salva- reconoció a Hugo Rodolfo Ostolaza como «persona distinguida, por su trayectoria en nuestro club logrando como DT los campeonatos 1983 y 1985».

EN BUENOS AIRES

Hugo Rodolfo Ostolaza llegó a 9 de Julio hace más de sesenta años, venía precedido de muy buenos antecedentes futbolísticos, se había iniciado en el Club All Boys de la Capital Federal , en la 7º División recorriendo todas las categorías hasta la 1º División. Luego continuó en el Club Deportivo Morón de Buenos Aires, jugando en Reserva y en la 1ª División, logrando el Campeonato de Ascenso a 1º B (1956). En Buenos Aires finalizó su carrera deportiva en el Club Atlético Ituzaingó, integrando la Primera División, logrando el Subcampeonato. En la cancha ocupaba la posición de número 5.

EN 9 DE JULIO

En 1960, se radicó en 9 de Julio, dejando su familia en Buenos Aires y alternando las tareas inherentes a Visitador Médico, jugó al fútbol. Por pedido del Dr. Roberto Baztarrica, se incorporó al Club A. San Martín. Entre sus compañeros de equipo tuvo a los jugadores internacionales Juan Orlando Nappe, ex Argentinos Jrs.(Bs. As.), ex jugador del Club San Luis de Quilleta de Chile. También fue compañero del paraguayo Abel Fernández (Profesión Odontólogo), ex jugador de la Selección de Paraguay, de San Lorenzo de Almagro y de Boca Juniors. Años más tarde, ingresó a la Primera División del Club Defensores de la Boca, para participar en el Campeonato Superior de la LNF. (1963): en este equipo tuvo como compañeros a Rodolfo Micheli, ex del Club Independiente de Avellaneda, de la Selección Argentina y del Club All Boys; Carlos Cecconato, ex Independiente y la Selección Argentina. Como así también, Ostolaza jugo en el Foot Ball Club Libertad y el Club Deportivo San Agustín, en el Ascenso, 1967.

LA ETAPA DE ENTRENADOR

ESTUDIOS

Cuando Hugo Ostolaza, llegó a 9 de Julio, algunos equipos comenzaban a entrenarse ante las exigencias mayores para disputar los encuentros de fútbol, era necesario mejorar el rendimiento físico, cuando llegaban jugadores de Buenos Aires y La Plata bien preparados. Hasta ese momento los equipos del fútbol Amateur del interior no se entrenaban con intensidad, comenzaban a formar los equipos y a jugar partidos amistosos un tiempo antes de comenzar los torneos oficiales de la LNF.

Hugo Ostoloza conocía el fútbol de Buenos Aires. Sin embargo decidió ampliar sus conocimientos para dirigir equipos en esta zona. Realizó un Curso de Director Técnico de Fútbol en la Escuela de Técnicos AFA, del Interior en Olavarría, Bs. As. Además, en Medicina Deportiva, asistió a un Curso dictado por el Dr. Néstor Lentinien en el Centro Universitario de Olavarría. C.U.O. 1986.

Continuó la actividad como entrenador, profesional desde 1987, Director Técnico del Fútbol de Primera «A». Con amplios conocimientos tácticos en la disciplina de la preparación física y técnica de los futbolistas, en sus etapas: Fútbol Infantil, Fútbol Juvenil, Fútbol de Adultos.

Tenía como un Plan de trabajo para el futuro: Organización de categorías menores 4º y 5º. Formación y perfeccionamiento de futbolistas. Enseñanza de la técnica del fútbol táctica estrategia. En Reglas de Juego: Seguimiento en la estrategia del estudio. Cómo vive en su medio social. Línea de Juego y Conducta. En la Categoría Superior: Prepararse para lograr el ascenso de categoría. Logrado el ascenso, mantener la categoría. Apuntar a niveles superiores. Fundamental: Lograr la mayoría de los jugadores formados en el club. Es importante la Organización Utilería y la Formación de Equipo Técnico.

DIRECCION DE EQUIPOS

En su extensa trayectoria como entrenador y director técnico, ejerció la actividad en los Clubes: F.C. Libertad 1968-1969, 1974 Sub campeón TP, 1988 1º B (Campeón); Deportivo San Agustín, Campeón 1º B. 1970 y 2008; Atlético La Niña, Atlético 9 de Julio; Atlético French, Campeón Promocional (Campeón año Año Alvarez 1980); Campeón M. (Campeón año Dudignac 1981); Campeón P. Campeón M. 1982 (Campeón del Año French); Atlético San Martín 1º B, Sub Camp. 1983; Once Tigres Campeón Promocional y Campeón del año 1983, Campeón P. y Sub Camp. 1984 (ese año fue Campeón San Agustín), Campeón Promocional y Mayor, 1985 (Campeón del Año Once Tigres); Atlético Naón, 1º B, Subcampeón, 1999; Agustín Alvarez, Entrenador 5º y 6º, 2000; Atlético Mar del Plata, 2002; San Lorenzo de Mar del Plata, coord. fútbol juvenil, 2003, San Agustín 2008.

En dos oportunidades dirigió la Selección de 9 de Julio, Torneo Arg. Copa Veccar Varela. Fue entrenador de Atlético Quiroga, en div. inf. También dirigió el Club Def. de Sarmiento.

PALABRAS FINALES

Hugo Rodolfo Ostolaza, nació en la Localidad de Facundo Quiroga, el 16 de enero de 1935, siendo joven se radicó en Buenos Aires y fue dependiente de una Tienda de ventas de telas en el Barrio Once. En 9 de Julio formó un excelente hogar con Teresita Lucía «Chicha» Iannino, de cuya unión nacieron, Carola, Soledad, Cecilia y Nieves. Tiene once nietos: Francisco, Valentín, Serafín, Tadeo, Miranda, Tomás, Pedro, Gerónimo, Juana, Rufina y Renata.

Fuente: El 9 de Julio