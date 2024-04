Hockey Masculino: Atletico 9 de Julio logro una contundente victoria ante San Martin

Se disputó el pasado domingo 21 en cancha del Club Atlético 9 de Julio, la segunda fecha del Torneo de Hockey masculino de primera división de la Asociación de hockey del Centro de Buenos Aires, donde por la Zona “B” en la cancha del Club Atlético 9 de Julio, se enfrentaron Atlético 9 de Julio y San Martin; ganando el local por 7 a 0

También jugaron Social de Junín que venció a 25 Hockey 2 a 1 y luego Sarmiento a Saladillo Hockey por 2 a 1

Hockey femenino: juegan este sábado

Los certámenes femeninos estuvieron dos semanas parados, en una por el mal tiempo y la pasada porque se hicieron los Encuentros de Mini hockey en diversas ciudades, torneo que se disputo en cancha de Huracán de Carlos Casares, donde concurrió una numerosa de delegación.

En cuanto a las categorías competitivas, juegan el sábado en Junín, enfrentando a Sarmiento, en Sub 14, Sub 16, Sub 19 y primera, en partidos de riesgo por el buen nivel de los equipos Juninenses.