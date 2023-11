Hockey: Las cuatro categorías de Atlético 9 de Julio clasificaron a los Play Off

Desde la Sub Comisión de Hockey del Club Atlético 9 de Julio, informaron que luego de haber competido a lo largo del año, desde marzo ultimo, se termino con la fase clasificatoria de los certámenes de las cuatro categorías de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, con una muy buena actuación de los equipos del Club Atlético 9 de Julio, que después del Club Social, de Junín, se situaron en la suma general de puntos en el segundo lugar y en las tres categorías menores ubicadas para disputar la Copa de Oro, entre los cuatro primeros y en primera división, por el quinto puesto, en la Copa de Plata.

En la última fecha, los equipos del Club Atlético jugaron con San Martín, de visitantes, ganando en primer término por 9 a 0 en Sub 14, equipo que terminó 2° en la tabla de posiciones; luego, en Sub 16 se impuso 3 a 2 y quedó tercero; en Sub 19, por el viaje de estudios de medio equipo titular, debió recurrir a jugadoras de la categoría inferior, sintiendo la diferencia de 3 años de edad y perdió por 6 a 0, lo mismo que la primera, por 3 a 0.

En los play offs, juegan: el sábado 18 en Bragado, el equipo categoría Sub 14; el lunes 20, feriado, en Junín juega Sub 19; el sábado 25 también en Junín en Sub 16; y al día siguiente, en la misma ciudad, juega la primera división, competencias que clasifican las posiciones finales del año en las cuatro categorías