Hockey Femenino: En el clasico nuevejuliense, Atletico gano en tres categorias y empato

Con tres importantes victorias del Club Atlético sobre San Martín y un empate, se desarrolló el sábado la disputa de la tercera fecha del torneo femenino de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con los encuentros interzonales entre las Zonas A y B; con estas actuaciones los ganadores se ubican en la primera posición de la Zona B y la categoría Sub 16, dependiendo de los demás resultados.

En Sub 14, Atlético 9 de Julio fue contundente ante el equipo santo ganando 9 a 0: Luego, en el partido más parejo, Sub 16 empataron 1 a 1, mientras que Sub 19, la victoria fue para el equipo dirigido por el Profesor Braña ganando 5 a 0.

Y finalmente se enfrentaron las primeras divisiones, Atlético 9 de Julio, también gano por 4 a 1 a su tradicional adversario.