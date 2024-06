Hockey Femenino: Atlético 9 de Julio logro dos victorias y un empate en 25 de Mayo

El sábado 8 ultimo por la 9na. fecha del Torneo de la Asociación de Hockey del Centro, los equipos del Club Atlético 9 de Julio, viajaron a la ciudad de 25 de Mayo donde enfrentaron a 25 Hockey Club, donde solo presenta tres categorías, ya que no presentan la división Sub19.

En los dos primeros partidos, los dos equipos Sub 14 y Sub 16 de Atlético 9 de Julio lograron una amplia victoria, donde en la primer categoría, gano 3 a 0.

El segundo partido, Sub 16 Atlético 9 de Julio, también termino ganando, 3 a 0. Desde el Club informaron que ambas categorías marchan segundas con un partido menos.

En tanto que en primera división, Atlético 9 de Julio, ,termino empatando 1 a 1.

Foto portada: Archivo