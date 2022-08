Hockey Femenino: Atlético 9 de Julio gano en sus cuatro categorías y se afianza en la punta del torneo

Se disputo este ultimo sábado una nueva jornada del Hockey femenino del Club Atlético 9 de Julio, donde viajo a Bragado por la disputa de la décima fecha del Torneo de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires, por la zona «B», imponiéndose en las cuatro categorías a los equipos de Bragado Club, lo que le permite al a los equipos dirigidos por el profesor Javier Braña, afianzarse en la punto de las cuatro categorías, informaron desde el Club.

En sub 14 ganaron 2 a 1. En Sub 16 gano 11 a 0, en Sub 19 4 a 1, y finalmente en Primera, también alcanzo una victoria por 4 a 0, informaron.