Hockey: Buen desempeño de la categoría sub 14 de Atlético 9 de Julio en Mar del Plata

Finalizo este fin de semana en la ciudad de Mar del Plata, el torneo Regional Bonaerense de Hockey Femenino, perteneciente al Torneo Argentino para la categoría sub 14, que tal como fue anunciando, compitió de la misma, el Club Atlético 9 de Julio, por su clasificación en 1er. lugar obtenida en la temporada anterior.

El conjunto millonario, según detallaron desde el Club, comenzó en su zona empatando con el campeón de Tandil, Los Cincuenta, luego jugo y ganó ante Club Trinity por 2 a 1 y al Club Sporting 1 a 0, pasando así a cuartos de final, donde perdió con el campeón de la Asociación SO, de Cnel. Suárez, que disputaba la final y así Atlético llegó a las semifinales, con Monte Hermoso, sub campeón Bahiense, donde termino empatado y por la via de los penales gano 3 a 1.

De esta manera, quedó clasificado para definir el 5° y 6° puesto con Independiente, sub campeón de Tandil, partido que no se pudo jugar por la torrencial lluvia caída, quedando de todos modos ubicado entre los mejores de la Provincia, remarcaron desde Atlético 9 de Julio.

Categoría Sub 14 de Atlético 9 de Julio

Atlético 9 de Julio formó con Leonela Dominguez, Sara Keno, Isabella D’Elía, Josefina Miranda, Julia Cantero Macchioni, Inés Lucía Ibarra (c), Francisca Zuñiga Pirez, Felicitas Legnani, Lucia Maidana Bonfiglio, Umma Fontanillo, Helena Di Florio, Sofia Carranza, Sara Silvera, Sara Rios Pascual, Juanita Marill, Juana Bezek. DT Juan M.Rossi, PF Florencia Albo, Jefe de equipo María Luján Jaconis, Presidente de delegación Juan Pablo Silvera.