Hockey 2022: Balance en el Club Atlético 9 de Julio

Ha finalizado una temporada de Hockey en el Club Atlético 9 de Julio realmente activa, que pudo resultar exitosa por el gran trabajo de mucha gente, de la Sub comisión, integrada por Mariano Sasso, Romina Del Río, Leny Luberriaga, Viviana Fernández, Leticia San Martín, Laura González, Nadia Martínez Dressen, Mariano Di Florio y muchos colaboradores; por la cantidad y calidad de los jugadores que han participado, por los Profesores que realizaron su diaria tarea con mucha profesionalidad y por la infraestructura que hasta aquí se ha logrado y que se proyecta continuar con el aporte de todos.

En las categorías femeninas competitivas, se destacó nítidamente Sub 14, que resultó campeona luego de una primera etapa espectacular, ganando todos los partidos de la zona B con 102 goles a favor y 3 en contra y siguió ganando en los play offs para lograr merecidamente el título, que abre un futuro promisorio de la menor de las divisiones; y también cabe destacar a la Sub 19, la mayor de las categorías formativas, que como todos los años afronta el problema de las chicas que se van a estudiar, si bien muchas hacen el esfuerzo y vienen a jugar; también terminó invicta y en play offs llegó a la final con Social de Junín, empatando 1 a 1, perdiendo por penales, terminando así sub campeona.

Integraron estos equipos, Sub 12: Camila De Olavarrieta, Juana Di Florio, Isabel Gaillard, Belén Gavaldá, Emma González, Inés Ibarra, Renata Lugones, Julieta Manzoni, Lucía Más, Josefina Navello, Lucía Piazza, Abril Sampietro, Mora Sasso, Camila Simonelli, Violeta Torcasso, Eugenia Vanina y Nina Villa. Y Sub 19: Martina Bertuia, Belén Buffoni, Catalina Cuello, Martina Delgado, Martina Di Florio, Macarena Fabiano, Lola Ferro, Valentina Figueiras, Nina Garabano, Guillermina Gómez, Pilar Hurtado, Clara Lockey, Ana Inés Pancotti, Agustina Rocca, Eugenia Sánchez, Trinidad Sasso, Ana Vanina y Martina Venche. D.T. Javier Braña; A.T. Leandro Cuello; P.F. Pupi Rossi; Jefe de Mesa Mariano Sasso.

Y tuvieron buenas actuaciones Sub 16, también ganadora de la primera fase pero quedando 4ª en las finales; y la primera, que fue 2ª, ambas con un solo partido perdido, terminando ésta en 3° lugar.

En cuando a los varones, campeones, tuvieron una excelente campaña, ganando también la primera etapa, con un solo partido perdido y ganando con amplitud los play offs, a Huracán (C.Casares) 3 a 0, a Argentino (T.Lauquen) 5 a 0 y a Sarmiento (Junín) 4 a 0, tanteadores que marcan la diferencia que hubo en la cancha.

Y este año la Asociación oficializó el torneo de Mamis Hockey, presentando dos equipos, por la cantidad de jugadoras que existen, con buenas actuaciones.

Como siempre, debe destacarse la gran labor en las cuatro divisiones menores, en la Escuela dirigida por Leny Luberriaga, de donde salen jugadoras muy bien preparadas para afrontar las competencias, como lo demostraron este año las campeonas.

Y por último debe destacarse una circunstancia que ha influido mucho en la mejoría técnica de los equipos, que se tradujo en un campeón y un sub campeón: la incorporación del Profesor Javier Braña en la dirección Técnica, ex D.T. de selecciones Argentinas en torneos Mundiales, que supo transmitir sus ricos conocimientos y enormes experiencias, logrando un notorio progreso en los jugadores pero también, en los profesores que lo acompañaron: Pupi Rossi y Leo Cuello.

Por prensa Club Atletico 9 de Julio