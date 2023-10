Hoceky Femenino: Atletico 9 de Julio recibio a Huracan de Casares

Se disputo este sábado una nueva fecha del Hockey Femenino, donde Atlético 9 de Julio recibió a Huracan de Carlos Casares donde en primer término, en Sub 14, el local logro una gran victoria, por 4 a 1, con dos goles al inicio y manteniendo el dominio en el resto del encuentro. Luego, en categoría Sub 17 Atlético fue superado en el juego por la visita, que se impuso 3 a 0.

En el tercer encuentro, en Sub 19, gano Atlético 9 de Julio por 7 a 0, dominando en todo momento, con muy buen juego asociado y con varias individualidades destacadas.

Cerró la jornada la primera división, que gano cuando faltan solamente dos fechas para definirse los play offs, donde al igual que la sub 14 y sub 19 también tuvo una actuación muy efectiva que se convirtió en la tercera goleada de la tarde, ganando 5 a 0. El próximo sábado, en la penúltima fecha, recibe desde las 10 hs al Salliqueló Hockey Club, en partido que había sido suspendido, informaron desde la Sub Comision de Hockey de Atletico 9 de Julio