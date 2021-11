Grave accidente sufrió el ciclista Agustín Martínez tras caer en una competencia, sus compañeros decidieron parar la carrera

En la tarde de este domingo se disputo en la ciudad de Mercedes la competencia de ciclismo “Las dos horas de Mercedes”, para lo que se había convocado un gran numero de ciclistas de los principales equipos de ciclismo de la provincia y país, entre ellos el SAT Televisión de Junin, que integra el nuevejuliense Agustín Martínez.

El equipo juninense que venia de ganar el día sábado 30, el Gran Premio “Remedios de Escalada” en Lanus en un circuito callejero, llego a la ciudad mercedina con altas expectativas, en especial por sus competidores que llegaban muy bien a pesar del esfuerzo el dia anterior, en el circuito de Mercedes y cuando se completaba una hora 10 minutos de carrera, el nuevejuliense Agustín Martínez sufre una caída cayendo con toda la cara en el asfalto y por expreso pedido del pelotón de ciclistas suspendieron la competencia, en adhesión y acompañamiento a Martinez quien debió ser hospitalizado con serias lesiones en su rostro producto de la caída.

Desde el entorno familiar del ciclista nuevejuliense informaron a El Regional Digital que «Agustín cuenta con un golpe en el rostro del lado izquierdo, cabeza, cortes en el rostro y se le realizo una tomografía donde el informe es bueno y estable, de hecho su madre Romina ingreso a verlo, este la reconocio y pregunto por el estado de su bicicleta», comento la fuente.

A su vez apunto que fue el uso del casco que lo salvo de una mayor lesión y remarco el inmenso gesto que tuvieron todos los ciclistas en parar inmediatamente la competencia y acompañar a Agustín hasta las 21hs frente al Hospital, hasta que se conoció el informe medico, comento.

En tanto el ciclista Sergio Fredes publico en su cuenta de facebook el siguiente posteo: «Hoy en día me considero un referente del pelotón, tanto como lo es Elbio Alborzen, cristian clavero, Gaston Corsaro, entre otros, y destacó la actitud de todos los q estuvimos presente en la competencia del día de hoy en Mercedes, q terminó de la peor forma por la mala fortuna de las malditas caídas, muchas veces uno cuando le pasan en carne propia se replantea en si seguir o no practicando este deporte, pero es parte del oficio, del trabajo de uno, hoy tuvo la mala suerte Agustin Martinez, podría haber sido cualquiera de nosotros, hoy Agus se llevó la peor parte, (excompañero de equipo, hemos compartido habitación en viajes, risas, carreras, de todo, me tocó estar en la familia del Sat Ciclismo y se la clase de persona q son todos los q la conforman) hoy en día somos rivales pero lo q quería destacar de todo esto es, LA ACTITUD Q TUVIMOS TODOS NO SOLO POR DECIDIR TERMINAR LA COMPETENCIA POR DECISION NUESTRA DE LOS CORREDORES, TAMBIÉN EL HABER ESTADO EN EL HOSPITAL Y VER Q HABIA MEDIO PELOTON Y LOS REFERENTES DE TODOS LOS EQUIPOS, eso quiere decir q estamos siendo rivales pero nos respetamos entre todos, hoy puede ganar uno, mañana otro, y así siempre, pero el estar unidos como compañeros de pelotón es lo q nos hace más ciclistas y mejores personas, si hay alguien q he compartido equipo y no se merece una caída como la de hoy era él, alguien callado, perfil bajo q viene creciendo año tras año, gracias a dios esta evolucionando favorablemente y todos vamos a estar apoyándolo!!! Me vine muy triste a casa y la verdad q no dan más ganas de seguir cuando ves cosas como las de hoy……… FUERZA AGUS!!! Vos podes y sin dudas será una piedra más en el camino…..»