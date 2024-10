Futbol: Tres equipos de la LNF se suman al Torneo Regional Amateur

Este ultimo miércoles se dio a conocer el fixture detallado del Torneo Regional Amateur, que comenzará el domingo 13 de octubre y contará con la participación de más de 340 equipos de todo el país, donde entrega la llave para que cuatro equipos asciendan al Torneo Federal A 2025.

En ese sentido se conoció que por la Zona 15 de la Región Pampeana Norte, tres equipos de la Liga Nuevejuliense de Futbol tomaron la decision de competir, siendo los mismos, el ultimo campeon, Once Tigres, Atletico 9 de Julio y Agustín Alvarez, quienes competirán con sus pares de Atlético Casares,

CLUBES

Agustín Alvarez

Once Tigres

Atl. 9 de Julio

Atl. Casares

1RA. FECHA – DOMINGO 13/10/24

Agustín Alvarez vs. Once Tigres

Atl. 9 de Julio vs. Atl. Casares

2DA. FECHA – DOMINGO 20/10/24

Atl. Casares vs. Agustín Alvarez

Once Tigres vs. Atl. 9 de Julio

3RA. FECHA – DOMINGO 27/10/24

Agustín Alvarez vs. Atl. 9 de Julio

Atl. Casares vs. Once Tigres

4TA. FECHA – DOMINGO 03/11/24

Once Tigres vs. Agustín Alvarez

Atl. Casares vs. Atl. 9 de Julio

5TA. FECHA – DOMINGO 10/11/24

A. Alvarez vs. Atl. Casares

Atl. 9 de Julio vs. Once Tigres

6TA. FECHA – DOMINGO 17/11/24

Atl. 9 de Julio vs. Agustín Alvarez

Once Tigres vs. Atl. Casares

Fuente: Ascenso del Interior