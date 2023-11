Futbol: Se conoce cuando se jugaran los tres partidos de la 5ta y 6ta. fecha

Desde la Estación de Policía 9 de Julio informaron que debido a las elecciones de balotaje que se darán este domingo 19 en nuestro pais, en el plano local no se disputara ningún partido de futbol, ya que el personal Policía, ya 48 hs antes deberá estar abocado a la seguridad de las urnas.

Al respecto el Comisario Emanuel Maccarino, titular de la Estación de Policía informo al canal de noticias Suma Play que si se jugara el próximo lunes 20 desde las 17hs los tres partidos que se tenían que jugar de la 5ta. fecha y de la 6ta. fecha.

Por la quinta fecha adeudan su partido, Agustín Álvarez y 12 de Octubre, esto por un pedido por parte del Club «rojo», ante su participación del Regional Federal. Mientras que por la 6ta. fecha por cuestiones climáticas debieron suspender su partido, Libertad vs. Once Tigres y San Martin vs. French.