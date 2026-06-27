Feria Distrital de Ciencias y Tecncologia 2026: Se presentaran 60 proyectos educativos

La Jefatura Distrital de Educación de 9 de Julio informo que se encuentra trabajando en la organización de la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, cuyo evento se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio a partir de las 9:00 hs, en la sede de la EEST N°2 “Mercedes V. de Labbe” de nuestra ciudad.

Como es habitual, la jornada reunirá a estudiantes de distintos establecimientos educativos y modalidades de Estudios presentes en el distrito, quienes presentarán trabajos y proyectos desarrollados en las distintas áreas del conocimiento, a partir del inicio de este año lectivo.

Conforme informaron desde la Inspección Distrital de Educación, este año están inscripto para presentarse 60 proyectos, por lo que demandara un amplio trabajo por parte de los jurados a evaluar.

Cabe destacar que la jornada pone en valor la creatividad, el aprendizaje y la producción de conocimiento en las escuelas. Los proyectos que el Jurado destaque en cada categoria y modalidad de estudio, luego pasa a una instancia regional.