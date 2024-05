Falleció Hugo Rodolfo Ostolaza

En las primeras horas de la mañana de ayer miercoles 8, se conoció la triste noticia del fallecimiento del convecino Hugo Rodolfo Ostolaza, de 89 años de edad, muy conocido en el ámbito deportivo de 9 de Julio.

Había nacido en la LOcalidad de Quiroga, el 15 de enero de 1935, siendo niño se radicó con sus padres en la ciudad de Buenos Aires. Comenzó a desempeñarse laboralmente en una Tienda de telas en el Barrio del Once.

En ese tiempo, aficionado al fútbol, comenzó practicar ese deporte en club All Boys de Buenos Aires, iniciàndose en la 7º división recorriendo todas las categorías hasta llegar a Primera. Luego pasó por los clubes Deportivo Morón y Atlético Ituzaingó, integrando las primeras divisiones.

En 1960, se radicó en esta ciudad donde realizó tareas de Visitador y luego realizó otras labores comerciales. En esa época comenzó a jugar en las primeras divisiones del C. A San Martín, para continuar en Defensores de la Boca, en el C. Libertad y en el Deportivo San Agustín. Cuando dejó el fútbol Hugo Ostolaza, a sus conocimientos futbolísticos, le sumó el título de director técnico logrado en la Escuela de Técnicos de la Asociación del Fútbol Argenino. Asistió a cursos de Medicina Deportiva dictados por el Dr. Néstor Lentini en el Centro Universitario de Olavarría.

Completando su formación técnica con otros cursos de preparación física y técnica en el fútbol infantil, juvenil y adultos.

Con su formación técnica para dirigir equipos de fútbol, en 9 de Julio desarrolló una intensa labor dirigiendo varios equipos y la Selección Nuevejuliense. En los torneos oficiales de la LNF. logró que sus dirigidos ganaran campeonatos y subcampeonatos. Dirigio a LIbertad, San Agustín, Atl. 9 de Julio, La Niña, French, A. Alvarez, San Martín, Once Tigres. Atl. Quiroga y Def. de Sarmiento.

Hugo R. Ostolaza, acompañado por familiares, el domingo 22 de mayo de 2023, vivió un momento de gran emoción, en el Estadio » Abel del Fabro » del C.A. Once Tigres «, un momento antes de iniciarse el partido entre O. Tigres y Atl. 9 de Julio, por la definición de la etapa final, recibió un Cuadro y una Plaqueta pr parte de ex jugadores,

jugadores y dirigentes del C. O, Tigres, en reconocimiento a su trayectoria como Director Técnico. Frase final , Mente Sana, Cuerpo Sano.

Había formado un excelente hogar con Teresita Lucía » Chicha » Ianino. tuvo hijos y nietos.

Hugo Ostolaza, en su vida relación fue hombre sereno, de buenos modales, que en su existencia terrenal cosechó amigos, que hoy junto a sus familiares lamentan su partida definitiva.

Sus restos fueron velados hasta las 17 horas, del día 8 de mayo de 2024.

Fuente: Diario El 9 de Julio