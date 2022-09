FAA: Crónica de una semana de consecuencias desfavorables para muchos pequeños productores, con muy pocos amigos beneficiados

Pasó una semana desde los anuncios realizados el domingo por el ministro Massa, en relación con el denominado “dólar soja”. Desde Federación Agraria Argentina, la misma noche de la conferencia de prensa oficial, nuestro presidente, Carlos Achetoni expresó que lamentaba que se siguieran tomando medidas de cortísimo plazo, que beneficiarían una vez más (y como siempre) a unos pocos y nunca a los pequeños y medianos productores, así como también que desde el gobierno premiaran a los que especulan y complicaran a los que todos los días peleamos para sobrevivir y sacar adelante nuestras actividades.

Nuevamente, los anuncios apuntaban a una producción, y no a todas y no pensaba tampoco en economías regionales ni otras actividades.

En esta semana en que se implementó hemos visto diversos y complejos resultados no deseados de esta medida. Seguramente el gobierno logró engordar las arcas del Estado, pero no hablan de los miles que estamos perjudicados de distintas maneras por la aplicación de este tipo de cambio. Nada dicen de los tamberos, porcinicultores, productores avícolas o dueños de feedlots que vieron empeorar en horas su condición, de manera fehaciente e innegable. Ni de cómo se relaciona el dólar soja con el sinsentido anunciado hace pocas horas por el BCRA al encarecer el acceso al crédito a los productores que mantengan producción, sin entender que para muchos es un resguardo que permitirá continuar su actividad.

En síntesis, han logrado en menos de 5 días hábiles distorsionar el precio de los alimentos del ganado vacuno, porcino, ovino y aviar. Esto complica inmediatamente también a los productores de leche y huevo.

También distorsionar aún más los alquileres de los campos (que son en quintales de soja), sin distinguir que esos lotes son muchas veces para producir maíz, sorgo, girasol, trigo o para hacer ganadería… todos ellos no tienen ningún trato diferencial como sí lo tiene la soja.

Y ni hablar del impacto frontal sobre productores de economías regionales y pequeños y medianos productores que ya vendieron su producción y no recibieron ningún tipo de beneficio. Es más, como dijimos de manera precedente, se enfrentaron sin anuncios previos con la nueva y desacertada medida del BCRA a través de la que se castiga con sobretasas en el financiamiento a quienes tengamos soja en más de un 5% en nuestro poder…

Todo este desastre que enumeramos brevemente, se transforma en un cóctel explosivo cuando se lo junta con las perspectivas climáticas existentes, que indican que nadie sabe si se va a lograr una producción para continuar en la actividad y atender la subsistencia de la familia. En este escenario, pretenden obligarnos a que vendamos hoy, porque ellos necesitan atender su despilfarro.

No entienden, o se hacen los sonsos y lo niegan, que debemos tener un ahorro, que por lo general es un resguardo en producido, y es nuestra única herramienta en este escenario que ellos manejan viendo y emparchando como se les ocurre, en horas.

Desde Federación Agraria Argentina reiteramos el llamado a la cordura. Si aún no se enteraron, sería tiempo de que los funcionarios vean nuestra realidad. Y comprendan que si no hay producción esta campaña, no hay seguro multirriesgo, no hay un fondo de emergencia, no hay futuro. Y deben entender eso porque si no que nos respondan, de qué pretenden que vivamos el año que viene si como pequeños y medianos productores nos obligan a desprendernos de lo poco que tenemos.

Mientras tanto, con sus medidas ellos siguen beneficiando a sus socios y amigos; sigue aumentando sus ingresos y ganancias el sector que más dinero hizo con sus políticas. Sólo con esa lógica de amiguismo se puede entender la secuencia de políticas erradas, erráticas, injustas e incomprensibles que aplicaron. Ojalá algún día nos miren a los productores genuinos y comprendan nuestras necesidades.