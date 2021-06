Exportación light y precios baratos: Advierten que el “sacrificio” puede llegar a ser trasladado al bolsillo del productor

“Estos anuncios hay que empezar a desgranar de a poco, hay que ver como serán las resoluciones ya que si bien esta el decreto hay que leer la redacción de las mismas, pero en principio nosotros no estamos de acuerdo con restringir la exportación”, subrayo el presidente de CARBAP, Horacio Salaverri en dialogo con El Regional Digital.

El directivo rural sostuvo “nosotros hemos dicho desde el principio que cualquier tipo de restricción a los mercados no estamos de acuerdo y esta restricción que quedo al 50%, que en si es mercadería a China, es un producto que no consumimos en Argentina, por lo que no es necesario mantener restricciones, por lo que vemos que no ha habido un avance, mas allá de los acuerdos con la industria frigorífica con el gobierno para poner cortes populares, lo que nos parece bien, pero una restricción va a seguir afectando a productores y empleados, ya que si esto se mantiene en el tiempo, habrá merma en la mano de obra, evaluó Salaverri.

El presidente de CARBAP recordó que estos 30 días con cierre de exportación nadie se vio beneficiado, ya sea empleados, consumidor, productor e industria.

Finalmente y ante la consulta si pude llegar a trasladarse el precio de los denominados cortes populares al bolsillo del productor, Salaverri dijo que es un acuerdo que como productores no hemos participado, por lo que creemos que lo afronta el propio sector frigorífico, eso es lo que se ve.

Sin embargo hay que ver como es el desarrollo de los mercados en estos días, ya que si el exportador en vez de sacrificar su ganancia traslada eso a través del precio que recibe el productor agropecuario en Liniers o feria, eso es grave , por lo que es algo que debemos observar, pidió.