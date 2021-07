Expectativas por la Movilización «Ciudadana y Federal» en San Nicolás este viernes 9

Expectativas en San Nicolás por la “Movilización ciudadana y federal” que convocaron desde los denominados productores autoconvocados pero que sumo una numerosa adhesión de las entidades rurales, pero que también decidieron hacer lo propio cámaras representantes de frigoríficos, hoteleros, de comercio, industria y educadores entre otros.

Con un programa que iniciara a la hora 10, Walter Malfato, productor agropecuario de Bragado y que trabajo en la organización de la marcha que se convoca en el Km 228 de la Auto pista Buenos Aires – Rosario, señalo que hay expectativa ya que han decidido llegar hombres y mujeres de distintos puntos del país, es cierto que nosotros convocamos por lo que le sucede al productor en no poder comercializar libremente, pero hay otros ciudadanos que también se ven preocupados por lo que le pasa al país como por ejemplo en que se le quite el derecho de no poder volver al país, en no poder tener una educación presencial en muchas ciudades, empresas de nuestros pueblos que se cierran y todos van a tener su voz hoy en San Nicolás, subrayo el productor bragadense.

Por su parte CARBAP anuncio que además de decenas de rurales que marcharan a San Nicolás como es el caso de 9 de Julio, otras cubrirán con presencia en ruta haciendo visible el malestar que hay para con las políticas económicas del gobierno nacional.

En tanto que en la tarde de ayer arribaron a San Nicolas los denominados Gauchos de Guemes que desfilaran hoy ante lo que se espera serán miles de ciudadanos llegados a San Nicolas, tambien dejaran su palabra los integrantes de la Mesa de Enlace y luego se elaborara un documento que se difundirá.