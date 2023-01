Este miercoles inicia un nuevo Torneo de Futsal en Atletico 9 de Julio

Con la participación de 16 equipos este miércoles 4 a las 20:30 dará inicio una nueva edición del tan esperado Torneo de Futsal del Club Atlético 9 de Julio y que se disputara en el Gimnasio «Ernesto Bancora», lugar que brinda excelentes condiciones para disfrutar de este deporte.

Según informaron desde la institución «millonaria» el torneo tendrá tres fechas semanales (lunes, miércoles y viernes), con cuatro partidos cada una de ellas, dando inicio a las 20:30hs. El torneo esta compuesto por cuatro zonas, con cuatro equipos en cada una de ellas, y las finales se darán a partir del miércoles 18 próximo.

En la fecha inaugural, mañana juegan en el primer partido El Rancho F.C. vs. Roma Fútbol 5; luego, a las 21 y 30 hs. juegan Lácteos La Aurora, sub campeón del año pasado, vs. Manga de Gatos, otro de los animadores de los torneos anteriores; a las 22 y 30 hs. el campeón, Seitú, enfrenta a Shell San Martín y cierran la primera jornada, a las 23 y 30 hs Pinturería Pintar, 4° del año pasado vs. Predio Oeste Fútbol 5.

Todos los partidos son dirigidos por tres árbitros de la LNF, como garantía de la seriedad de la competencia, destacaron y agregaron que la entrada tendra un valor de $ 200, menores no pagan, contando, además, con servicio de cantina.