Estafas virtuales: Los Ciberdelincuentes están al acecho

¿Cómo evitar las estafas virtuales? 10 consejos de expertos

Hasta hace algunos años, la ciberseguridad era una cuestión de la que se empezaba a hablar pero no afectaba a la gran mayoría de las empresas; mucho menos a la población general en el uso de sus dispositivos personales. Pero ahora las estafas digitales se han convertido en el el “cuento del tío” del siglo XXI y afectan a escala masiva.

1. Chequear el dominio del que viene un mail que nos pide algo. Si ganamos algo, seguramente no nos enteremos por mail. Si no pedimos un paquete por correo, ¿por qué necesitaríamos pagar para retirarlo, como ocurre cuando nos intentan engañar? La forma más fácil de saber si es cierto o no, ante la duda, es fijándonos si más allá del nombre que vemos de quien lo envía, el correo viene de quien dice ser.