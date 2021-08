Estafados y sin terrenos: Una de las familias fue recibida por el Intendente Barroso y la respuesta no conformo

Las 22 familias estafadas con la venta de terrenos, varios de ellos fiscales y otros privados y que le fuera vendido por un particular con claro conocimiento e información fidedigna de los lotes, siguen sin encontrar respuesta por parte de la Ayudantía de Fiscal 9 de Julio que no les brinda una información clara, de Concejales de 9 de Julio a quien han solicitado utilizar la Banca 19 para expresar su situación y que aún no les respondieron y lo poco que han hablado con el Ejecutivo Municipal o funcionarios no los conforma.

Este último lunes 9 en horas del mediodía una de las familias a través de la vecina Katerina Montenovo fue recibida por el Intendente Mariano Barroso quien concedió una audiencia. Allí Montenovo además de expresar en cómo fue estafada también pidió al Jefe Comunal la posibilidad en que a estas familias damnificadas les vendan un terreno.

Mientras la vecina dialogaba con el Intendente, un minúsculo grupo espero en Plaza Gral. Belgrano para luego conocer la respuesta del Ejecutivo. En ese sentido Alejandro Molina, uno de los vecinos damnificados y que vendio un automóvil para pagar parte del terreno; luego de escuchar a Katerina Montenovo, subrayo seguimos a la deriva estafados y sin terrenos, expreso molesto.

Molina recordó que “acá hay funcionarios implicados en esto y no nos dan respuesta si fueron investigados o no, mientras que ni en Fiscalía ni de Comisaria nos informan nada”, apunto.

Por su parte Montenovo comento que fue recibida por el Intendente y la Secretaria, Marcela Auza, quienes me dijeron que ellos no tenían nada que ver, ya que fuimos estafados por una persona privada y que no nos van a dar ningún terreno de ninguna manera, en tal caso que nos acerquemos a Desarrollo Social y nos anotemos como las demás personas, me dijeron”.

Montenovo fue estafada en $70.000, y aseguro que le recordó al Intendente que ellos quieren llegar a pagar el terreno que ahora reclaman.

La estafa

22 son las familias que se han presentado en una demanda judicial, pero creen que son muchas que compraron un terreno por el que pagaron entre 250 y 300 mil pesos, mediante esta modalidad con este intermediario; que invocando el nombre de funcionarios municipales los convencía de vendérselo y ales hacía firmar un papel ante una abogada y en un Escribanía local, que lo habilitaba a él a realizar trámites ante el Municipio para emitir a nombre del “nuevo poseedor del terreno” el pedido de energía eléctrica que luego se hace en la CEyS Mariano Moreno.

Desde la Municipalidad aseguran que esta persona hace más de un año cometía este delito, pero no es seguro si el Municipio hizo una denuncia al respecto. Jorge Della Rocca aseguro que sí.

Todo se destapa cuando un damnificado va a pedir en la CEyS la correspondiente bajada de medidor y se encuentra que en ese lote ya está el trámite realizado; a partir de allí se fue conociendo la maniobra delictiva, que al día de hoy parece estar todo empantanado y con chicanas.